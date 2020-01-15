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15 января • обновлено в 21:31
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Предотвращение теневой экономики: НБУ рассказал о нововведениях для ФЛП

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Национальный банк Украины ввел новые правила для физических лиц-предпринимателей, согласно которым они не могут перевести деньги с корпоративного счета на личный, пока не предоставят подтверждение об уплате налогов и сборов, отсутствия задолженности по ним.

Об этом заявила пресс-служба НБУ в комментарии для "НВ Бизнес", отметив, что, пока ФЛП не внесет соответствующую информацию в расчетный документ, банк такой перевод осуществлять не будет.

"Это может быть любой расчетный документ об уплате налогов и сборов или документ, полученный из личного кабинета в ГНС об отсутствии налогового долга. Также ФЛП может указать в расчетном документе на перевод средств со счета ФЛП на его собственный счет для собственных нужд об отсутствии у этого лица налогового долга", – отметили в НБУ.

НБУ рассказал о нововведениях для ФЛП

НБУ рассказал о нововведениях для ФЛП

flickr.com

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Отмечается, что такие изменения будут способствовать минимизации рисков осуществления фиктивных финансовых операций, снижению проявлений теневой экономики и развития безналичных расчетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НБУ запретил ФОПам тратить деньги из своих бизнес-счетов на личные нужды.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина
Тег
Национальный банк Украины
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