"Предложить нечего!" Делегацию Украины раскритиковали за поездку в Давос

Украине пока нечего предложить европейским и не только партнерам на Всемирном экономическом форуме, который с 21 по 24 января будет проходит в Давосе (Швейцария).

Поэтому рабочий визит на него представителей украинского правительства, в том числе президента, выглядит нецелесообразным. Таким мнением поделился директор Института мировой политики Евгений Магда, передает "Апостроф".

Он напомнил, что темой нынешнего форума является максимальная польза от бизнеса для "заинтересованных лиц" – участники будут обсуждать разумное потребление, экологические проблемы и сотрудничество бизнеса и местных общин. Однако власти только сворачивают в Украине эти обсуждаемые инициативы, или же не имеют достаточно опыта в них.

Представителей украинской власти раскритиковали за поездку в Давос

"Украина должна быть представлена на любом авторитетном форуме. Главный вопрос, есть ли у нее какой-то месседж, с которым она выходит на эту ярмарку общемирового тщеславия. Сможем ли мы что-то продемонстрировать?" – отметил Магда.

Политэксперт добавил, что в сентябре 2019 года уже проходил "Польский Давос", в курортном городке Кринице-Здруй на юге соседней страны. Однако на нем не был представлен ни один украинский министр, представитель ОП или госчиновник.

"Если мы летим только подышать чистым альпийским воздухом и вкусно позавтракать у Виктора Пинчука – то какой смысл в этом? Надеяться, что Владимир Зеленский экспромтом встретится с кем-то из мировых лидеров, если эта встреча заранее не договорена – бесполезно", – считает Магда.

Евгений Магда depo.ua

По его словам, несмотря на то, в Давосе будет возможность пригласить иностранных делегатов для общения с украинскими чиновниками, у последних нет месседжа, который они могли бы донести миру. Поскольку, напомнил он, на прошлой неделе в Украине все говорили только об отставке главы правительства, "что больше напоминало идеальный шторм в чашке премьера".

"Украина, к сожалению, допустила ряд стратегических ошибок и не может себя мощно продемонстрировать в Давосе. Но наше государство достаточно большое по размеру и потенциалу, чтобы за нами внимательно наблюдали. И наиболее опасно в этой ситуации считать, что другие вокруг глупее нас, иначе нам будет трудно просить деньги", – подытожил Магда.

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 и 23 января премьер-министр Алексей Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита посетят Всемирный экономический форум в Давосе.

Среди участников форума из Украины зарегистрирован также министр иностранных дел Вадим Пристайко. Кроме того, в Давос поедут украинские бизнесмены Виктор Пинчук и Вадим Новинский, а также глава "ДТЭК" Максим Тимченко.

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