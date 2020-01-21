Главная Новости
21 января • обновлено в 11:55
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Предложить нечего!" Делегацию Украины раскритиковали за поездку в Давос

814
Читать материал на украинском

Украине пока нечего предложить европейским и не только партнерам на Всемирном экономическом форуме, который с 21 по 24 января будет проходит в Давосе (Швейцария).

Поэтому рабочий визит на него представителей украинского правительства, в том числе президента, выглядит нецелесообразным. Таким мнением поделился директор Института мировой политики Евгений Магда, передает "Апостроф".

Он напомнил, что темой нынешнего форума является максимальная польза от бизнеса для "заинтересованных лиц" – участники будут обсуждать разумное потребление, экологические проблемы и сотрудничество бизнеса и местных общин. Однако власти только сворачивают в Украине эти обсуждаемые инициативы, или же не имеют достаточно опыта в них.

Представителей украинской власти раскритиковали за поездку в Давос

Представителей украинской власти раскритиковали за поездку в Давос

"Украина должна быть представлена на любом авторитетном форуме. Главный вопрос, есть ли у нее какой-то месседж, с которым она выходит на эту ярмарку общемирового тщеславия. Сможем ли мы что-то продемонстрировать?" – отметил Магда.

Политэксперт добавил, что в сентябре 2019 года уже проходил "Польский Давос", в курортном городке Кринице-Здруй на юге соседней страны. Однако на нем не был представлен ни один украинский министр, представитель ОП или госчиновник.

"Если мы летим только подышать чистым альпийским воздухом и вкусно позавтракать у Виктора Пинчука – то какой смысл в этом? Надеяться, что Владимир Зеленский экспромтом встретится с кем-то из мировых лидеров, если эта встреча заранее не договорена – бесполезно", – считает Магда.

Евгений Магда

Евгений Магда

depo.ua

По его словам, несмотря на то, в Давосе будет возможность пригласить иностранных делегатов для общения с украинскими чиновниками, у последних нет месседжа, который они могли бы донести миру. Поскольку, напомнил он, на прошлой неделе в Украине все говорили только об отставке главы правительства, "что больше напоминало идеальный шторм в чашке премьера".

"Украина, к сожалению, допустила ряд стратегических ошибок и не может себя мощно продемонстрировать в Давосе. Но наше государство достаточно большое по размеру и потенциалу, чтобы за нами внимательно наблюдали. И наиболее опасно в этой ситуации считать, что другие вокруг глупее нас, иначе нам будет трудно просить деньги", – подытожил Магда.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 22 и 23 января премьер-министр Алексей Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита посетят Всемирный экономический форум в Давосе.

  • Среди участников форума из Украины зарегистрирован также министр иностранных дел Вадим Пристайко. Кроме того, в Давос поедут украинские бизнесмены Виктор Пинчук и Вадим Новинский, а также глава "ДТЭК" Максим Тимченко.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Дина Баронова
Персоны
Евгений Магда Алексей Гончарук Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
экономика Экономика Украины Офис президента
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
7
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
наиболее опасно в этой ситуации считать, что другие вокруг глупее нас, иначе нам будет трудно просить деньги" - квинтэссенция украинства. +100500!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"И наиболее опасно в этой ситуации считать, что другие вокруг глупее нас, иначе нам будет трудно просить деньги", – подытожил Магда."... ПОПРОШАЙКИ!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Интересно, кто поехал на экономический форум в Давос от Украины, если президент в экономике – профан, премьер – тоже, а кто не профан, находится в международном розыске?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги