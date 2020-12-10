Рябикин впервые заявил, что Зеленский лично предложил ему стать главным таможенником страны

Назначить Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы решил президент Владимир Зеленский. Он лично сказал экс-директору аэропорта "Борисполь" об этом еще в октябре.

Такое заявление чиновник сделал в интервью LB.ua. По его словам, пришлось долго изучать вопрос, чтобы принять решение.

"Предложение от Офиса президента я получил в конце октября. Действительно, долго изучал вопрос, общался с теми, кто когда-то формировал и сопровождал процессы. И только после этого принял для себя решение. Это было предложение непосредственно от Владимира Александровича", – сказал Рябикин.

Он также пояснил, что до назначения консультировался со многими людьми и все они говорили об одной проблеме – отсутствии приоритетов на таможне.

"Сегодня эти приоритеты сформулированы президентом Украины, премьер-министром и министром финансов: наполнение бюджета, выполнение всех планов по поступлениям, предусмотренных бюджетом.В этом ключе справедливо высказывание Максима Нефьодова (экс-глава Таможенной службы. – Ред.): "Это все равно, что делать реконструкцию в горящем доме", – добавил глава ГТС.

По его мнению, наполнение бюджета и реформирование таможни – два разных вектора, которые расходятся под углом 90 градусов.

Рябикин заявил, что лично обещал Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю уже за две месяца выстроить модель, по которой таможня будет реформирована.

"Нужен, предположительно, двухмесячный срок, чтобы всех стейкхолдеров процесса, собрать за одним столом, внимательно выслушать, взять рациональные зерна, избавиться от шелухи и попытаться выстроить некую целевую модель, к которой мы хотим прийти через год, два, три", – добавил глава ГТС.

Что известно о Павле Рябикине:

с марта 2017 года до ноября 2020 года работал гендиректором аэропорта "Борисполь";

трижды был нардепом (в 2000-2002 годах и в 2002-2005 гг. как беспартийный, в 2012-2014 гг. – от партий "УДАР");

в 2014-2015 годах работал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации;

в 2005-2006 гг. занимал должность заместителя министра транспорта и связи Украины;

в 2009-2010 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Дании.

На местных выборах в Украине 2020 года Рябикин баллотировался в Киевсовет от "УДАРа".

Напомним, 18 ноября Кабинет министров назначил Рябикина главой Государственной таможенной службы.

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