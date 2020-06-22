Предлагали $60 тысяч, чтобы вышли в туалет, – глава "Голоса" о голосовании за банковский закон

Глава партии "Голос" Кира Рудик заявила, что нардепам предлагали 60 тысяч долларов, чтобы они не пришли в зал или вышли в туалет в день голосования за банковский закон.

Об этом она заявила в интервью "24 каналу" в ответ на вопрос, сталкивалась ли с коррупцией в парламенте.

"Да, я слышала об этом. Особенно это касалось банковского закона. Там были предложения в 60 тысяч долларов за то, чтобы не прийти в зал в день голосования или выйти в туалет", – рассказала нардепка.

Она подчеркнула: если проанализировать результаты голосования и посмотреть, кого не было в тот день, то можно вычислить потенциальных взяточников.

"Да, можно посмотреть, кого не было в день голосования по каким-то причинам. Такие вещи были. Есть хорошие новости, в этом парламенте коррупция не такая яркая, как в предыдущих, но она существует", – подытожила Рудык.

Отметим, что принятие банковского закона было одним из требований МВФ к Украине.

О чем закон

Согласно документу, бывшие владельцы ПриватБанка не смогут вернуть финансовое учреждение, а компенсация окажется под угрозой. Нормы в нем прописаны таким образом, что если объем обязательств превышал размер депозитов, то фактически получить ощутимую компенсацию за его потерю будет невозможно. Подробнее о законопроект можно прочитать здесь.

Иными словами, экс владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов потеряют возможность вернуть банк или получить миллиардные компенсации.

Главное из документа:

запрещает возвращать обанкротившиеся банки их владельцам даже через суд;

запрещает возвращать такие финучреждения на рынок: если суд отменит решение НБУ, ликвидация не прекращается, продажа активов и выплаты вкладчикам продолжаются;

определяет процедуру получения компенсации акционерами обанкротившихся банков, размер которой определяет международный аудитор;

меняет процедуру обжалования решений НБУ о выводе банков: суды не смогут подвергать сомнению расчеты регулятора о банках, но смогут признать недействительным решение Нацбанка;

меняет механизм передачи активов переходному и банку-приемнику: теперь процесс длится несколько дней, а не месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла закон о банках №2571-д 13 мая. После этого в парламент внесли два проекты постановлений, которые блокировали подписание закона спикером и главой государства. Однако 19 мая депутаты отказались их поддержать.

Через два дня председатель парламента Дмитрий Разумков подписал этот закон и передал на подпись президенту. В тот же день, 21 мая, документ вернули в Раду с подписью Владимира Зеленского.

23 мая резонансный банковский закон вступил в силу.