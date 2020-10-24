Правительству и президенту придется отвечать за непрофессионализм НКРЭКУ, – экономист

Профессиональные качества и репутация членов НКРЭКУ не соответствуют требованиям к независимому регулирующему органу и ответственность за это лежит на правительстве и президенте.

Об этом в эфире телеканала "Украина24" заявил экономист Борис Кушнирук.

"Это факт, что НКРЭКУ в нынешнем состоянии и по профессиональным признакам, и с точки зрения деловой репутации, очевидно, не соответствует тем требованиям, которым должны соответствовать госчиновники регулирующего органа", – отметил Кушнирук.

Отставка скомпрометированного руководства регулятора, по словам эксперта, это вопрос политической воли правительства и президента.

"Если мы имеем просто ситуацию откровенных нарушений, откровенных шагов, которые дестабилизируют рынки и заводят их в тупик, то кто-то должен принять решение о том, каким образом это должно быть решено. Очевидно, что это ответственность правительства и президента. Если они захотят что-то сделать, они примут решение, и на этом весь конфликт завершится", – отметил Кушнирук.

Как сообщал OBOZREVATEL, подходы НКРЭКУ к регулированию энергорынка на этой неделе подверглись критике Секретариата энергетического сообщества.

Ранее Антимонопольный комитет Украины обвинил регулятора в искусственном ограничении конкуренции и создании условий для манипуляций на энергетическом рынке.

По оценкам "Центра Разумкова", на начало 2021 из-за непрофессионализма НКРЭКУ долги на энергорынке достигнут рекордных 80 млрд грн.

В начале года в Верховной Раде была создана рабочая группа ВСК для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЭКУ.

Также в ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве Национального регулятора. Так в начале октября НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанного с семейным энергетическим бизнесом. Впоследствии стало известно о бизнес-интересах Тарасюка в сфере внешнего освещения Киева.