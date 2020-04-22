Правительство ввело госрегулирование цен на продукты

Правительство ввело государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания, лекарственные средства, товары медицинского и противоэпидемического назначения.

Соответствующее постановление Кабинета министров было принято во время заседания в среду, 22 апреля. Документом утвержден перечень товаров, которые имеют существенную социальную значимость; перечень товаров противоэпидемического назначения и порядок декларирования изменения розничных цен на товары.

В перечень товаров, которые имеют существенную социальную значимость, попали:

Крупа гречневая

Сахар песок

Мука пшеничная (высший сорт)

Макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной отечественного производства)

Молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке)

Хлеб пшенично-ржаной

Яйца куриные категории С1

Птица (тушка куриная)

Вода минеральная без газа

Масло сливочное жирностью 72,5%.

Цены на продукты будут регулировать

В перечень товаров противоэпидемического назначения попали лекарства, среди которых парацетамол, антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты (медицинские маски, халаты и т. п.).

Декларированию подлежит изменение розничных цен для каждого вида товара. Декларированию изменения розничных цен на товары подлежат розничные цены реализации товара конечному потребителю. Декларирование изменения розничных цен на товары осуществляется в электронном виде, путем представления сведений, в Госпродпотребслужбу через ее официальный сайт, с использованием квалифицированной электронной подписи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко заявлял, что украинское правительство будет вводить государственное регулирование цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия.

Также отмечалось, что в Украине до конца апреля может подорожать хлеб из-за роста стоимости муки на 20%. В свою очередь овощи борщового набора с 27 марта по 2 апреля подорожали на 2%, при этом ажиотаж ослаб.