Правительство ввело госрегулирование цен на продукты

Правительство ввело государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания, лекарственные средства, товары медицинского и противоэпидемического назначения.
Соответствующее постановление Кабинета министров было принято во время заседания в среду, 22 апреля. Документом утвержден перечень товаров, которые имеют существенную социальную значимость; перечень товаров противоэпидемического назначения и порядок декларирования изменения розничных цен на товары.
В перечень товаров, которые имеют существенную социальную значимость, попали:
Крупа гречневая
Сахар песок
Мука пшеничная (высший сорт)
Макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной отечественного производства)
Молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке)
Хлеб пшенично-ржаной
Яйца куриные категории С1
Птица (тушка куриная)
Вода минеральная без газа
Масло сливочное жирностью 72,5%.
Цены на продукты будут регулировать
В перечень товаров противоэпидемического назначения попали лекарства, среди которых парацетамол, антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты (медицинские маски, халаты и т. п.).
Декларированию подлежит изменение розничных цен для каждого вида товара. Декларированию изменения розничных цен на товары подлежат розничные цены реализации товара конечному потребителю. Декларирование изменения розничных цен на товары осуществляется в электронном виде, путем представления сведений, в Госпродпотребслужбу через ее официальный сайт, с использованием квалифицированной электронной подписи.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко заявлял, что украинское правительство будет вводить государственное регулирование цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия.
Также отмечалось, что в Украине до конца апреля может подорожать хлеб из-за роста стоимости муки на 20%. В свою очередь овощи борщового набора с 27 марта по 2 апреля подорожали на 2%, при этом ажиотаж ослаб.
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