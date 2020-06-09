До конца текущей недели правительство готово представить обновленный вариант программы действий.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с членами Кабмина, представителями комитетов Верховной Рады и руководителями правоохранительных органов, передает Офис президента.

Зеленский напомнил, что парламент не поддержал первую редакцию программы деятельности Кабмина, предъявив множество замечаний и предложений.

"Много критики поступило от депутатов "Слуги народа". Как проинформировал премьер-министр, правительство внимательно проработало все конструктивные предложения и готово на этой неделе представить парламенту обновленную программу действий правительства 2.0", – рассказал президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение парламента и поддержать ее 18-19 июня.

По его словам, документ доработан с учетом предложений всех комитетов, задач из политических программ Зеленского и партии "Слуга народа", а также указов президента и замечаний от комитетов.

"Это структурный документ, который состоит из двух разделов. Первый – это антикризисный раздел. Второй – долгосрочные приоритеты деятельности правительства. Каждый из разделов совпадает с теми направлениями стратегии, которые есть в министерствах. Каждый раздел содержит ожидаемые результаты и показатели, как и положено для такой программы", – заявил он.

Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль Офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL:

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