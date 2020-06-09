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9 июня • обновлено в 22:43
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Правительство вскоре представит новую программу действий – Зеленский

2.3т
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До конца текущей недели правительство готово представить обновленный вариант программы действий.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с членами Кабмина, представителями комитетов Верховной Рады и руководителями правоохранительных органов, передает Офис президента.

Зеленский напомнил, что парламент не поддержал первую редакцию программы деятельности Кабмина, предъявив множество замечаний и предложений.

"Много критики поступило от депутатов "Слуги народа". Как проинформировал премьер-министр, правительство внимательно проработало все конструктивные предложения и готово на этой неделе представить парламенту обновленную программу действий правительства 2.0", – рассказал президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение парламента и поддержать ее 18-19 июня.

По его словам, документ доработан с учетом предложений всех комитетов, задач из политических программ Зеленского и партии "Слуга народа", а также указов президента и замечаний от комитетов.

"Это структурный документ, который состоит из двух разделов. Первый – это антикризисный раздел. Второй – долгосрочные приоритеты деятельности правительства. Каждый из разделов совпадает с теми направлениями стратегии, которые есть в министерствах. Каждый раздел содержит ожидаемые результаты и показатели, как и положено для такой программы", – заявил он.

Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль

Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль

Офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На время карантина государство ввело несколько программ поддержки для бизнеса. Они касаются налогов, послаблений по проверкам, социального страхования и арендных платежей.

  • В Украине дефицит бюджета превысил 58,3 млрд гривен. По состоянию на 25 мая он выполнен на 86,5%, а госдолг по итогам апреля перевалил за $81 млрд.

  • На поддержку экономики Украины во время коронакризиса правительство выделило около 100 млрд гривен. Из них 65 млрд грн – в Фонд борьбы с коронавирусом, 26 млрд – Пенсионному фонду, и 6 млрд – для Фонда по безработице.

  • Украинское правительство вместе с финансовыми учреждениями для выхода из кризиса предприятий разработали программу поддержки малого бизнеса под названием "Новые деньги".

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть "дожмет" банки, чтобы они охотнее давали бизнесу деньги по программе "5-7-9", а ставка по ипотеке в ближайшее время снизится до 10%.

  • Кабмин Украины разработал программу выхода государства из коронакризиса. Это будут делать, облегчая работу бизнеса и снижая налоги.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Владимир Зеленский Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины Кабинет министров Украины
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