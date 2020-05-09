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9 мая • обновлено в 06:32
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"Правительство стало проблемой Украины": Гройсман вспомнил пророческую фразу Зеленского

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Нынешнее правительство стало проблемой Украины.

Такое заявление во время Facebook-эфира на OBOZREVATEL сделал экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "Когда во время выступления в Верховной Раде президент Зеленский, цитируя Рональда Рейгана, сказал: "Правительство не решает наших проблем, правительство и есть нашей проблемой" – эта фраза была пророческой не назад, а в будущее. Когда правительство стало проблемой Украины", – сказал он.

По мнению экс-премьера, Кабмин Алексея Гончарука бездействовал, когда ситуация требовала неотложных решений.

"Когда меня спрашивают, что сделало правительство Гончарука не так, я говорю: не то, чтобы оно сделало что-то не так. Оно вообще ничего не сделало для того, чтобы стабилизировать ситуацию", – сказал он. "К большому сожалению, потому что заложниками всей этой истории являются обычные люди", – добавил политик.

"Правительство стало проблемой Украины" - Гройсман

"Правительство стало проблемой Украины" - Гройсман

По его словам, нынешнее состояние экономики Украины связано не только с пандемией коронавируса, но и с неэффективной работой Кабинета министров.

"Буквально с каждым месяцем была абсолютно непрофессиональная работа правительства, они вовремя не принимали решения, которые было необходимо принимать. В результате мы имели недовыполнение плана поступлений в бюджет, падение промышленного производства, падение ВВП", – заявил Гройсман.

"Если даже некоторые сектора начинают стагнировать, потому что какие-то рынки, от которых мы зависим, провисли, то надо находить компенсаторы или другие экономические механизмы, чтобы поддерживать. И тогда любые колебания не будут такими ощутимыми. Но этого просто не делалось", – констатировал экс-премьер.

Как писал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд вместо рассматриваемой ранее расширенной программы финансирования на $8 млрд обсуждает с Украиной "короткий" кредит на срок 18 месяцев и на сумму $5 млрд.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Мировой финансовый кризис Эксклюзив
Персоны
Владимир Гройсман Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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