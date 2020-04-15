Кредитные каникулы и сохранение рабочих мест: Кабмин принял меры по поддержке бизнеса на карантине

В связи с распространением COVID-19 на территории Украины Кабинет министров внес изменения в программу "Доступные кредиты" 5-7-9 ", направленную на преодоление последствий пандемии.

Решение было принято на заседании правительства в среду, 15 апреля. Таким образом на период карантина правительство ввело кредитные каникулы для бизнеса.

Основные пункты решения Кабмина:

Получить государственную финансовую поддержку теперь могут субъекты любой деятельности с годовым доходом до 100 млн грн.

Увеличена максимальная сумма кредита до 3 млн грн.

Расширены цели, на которые могут предоставляться кредиты по программе. В частности, на деятельность, связанную с производством лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, а также для покрытия постоянных расходов, которые не зависят от объемов производства (зарплаты работников, арендные и коммунальные платежи, налоги и другие расходы, необходимые для сохранения предпринимательства).

Обратиться за поддержкой на антикризисные меры можно будет в течение срока действия карантина и в течение 90 дней после него.

Для возврата кредитов на антикризисные меры будет действовать отсрочка до 9 месяцев.

Кредиты на антикризисные меры будут выдаваться под минимальную процентную ставку.

Кредитная программа Telegram-канал Алексея Гончаренко

Кредитная программа Telegram-канал Алексея Гончаренко

Кредитная программа Telegram-канал Алексея Гончаренко

Кредитная программа Telegram-канал Алексея Гончаренко

Кредитная программа Telegram-канал Алексея Гончаренко

"Украинцы не должны терять работу. Для этого правительство работает над сохранением рабочих мест. Министерство экономики и Министерство финансов предложили ряд программ по кредитной поддержке малого и среднего бизнеса. Они будут заключаться в выдаче новых кредитов и рефинансировании действующих", – прокомментировал принятые решения премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, обязательным условием участия в программах является сохранение 80% рабочих мест.

"Это те программы, о которых я уже говорил и путем которых сейчас идет целый мир – и в Европе, и в США. Это те программы, которые дадут малому и микро бизнесу возможность выдержать кризис, не потеряв рабочие места", – добавил Шмыгаль.

Он также анонсировал следующий этап, который заключается в поддержке среднего бизнеса и в дальнейшем крупных государственных предприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, введенный карантин из-за пандемии коронавируса предусматривает право украинцев на оплачиваемый отпуск, сохранение 2/3 зарплаты и компенсации для предприятий.

в Украине в связи с карантином временно приостановили деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

Количество безработных в Украине достигло 364 тыс. по состоянию на 7 апреля, что на 13% больше по сравнению с 2019 годом.