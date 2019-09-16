Главная Новости
16 сентября • обновлено в 14:47
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Правительство показало госбюджет на 2020 год: сколько получат министерства

803 Читать материал на украинском

На сайте Верховной Рады появился полный текст главного финансового документа страны – госбюджета на 2020 год. В нем подробно указано, сколько средств выделят на каждое министерство.

Как отмечается, доходы бюджета Украины предусмотрены в сумме 1,79 трлн гривен, расходы – 1,17 трлн гривен. OBOZREVATEL предлагает вам ознакомится с основными цифрами расходов:

  • Министерство внутренних дел – 72,5 млрд

  • Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины – 19,6 млрд

  • Министерство иностранных дел Украины – 4,7 млрд грн

  • Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины – 0,4 млрд грн

  • Министерство образования и науки Украины – 29,9 млрд грн

  • Министерство обороны Украины – 101 млрд грн

  • Министерство здравоохранения Украины – 87,4 млрд грн

  • Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины – 8,7 млрд грн

  • Министерство социальной политики Украины – 290 млрд грн

  • Министерство развития общин и территорий Украины – 2,6 млрд грн

  • Министерство цифровой трансформации Украины – 0,12 млрд

  • Пенсионный фонд – 172,5 млрд грн

  • Служба внешней разведки – 2,02 млрд грн

  • Национальная академия Наук – 3,9 млрд грн

  • Государственное бюро расследований – 1,9 млрд грн

  • НАБУ – 1,03 млрд грн

  • НАПК – 0,812 млрд грн

  • Министерство культуры, молодежи и спорта – 11,7 млрд грн

  • Министерство юстиций – 13,3 млрд грн

  • Министерство финансов – 168,9 млрд грн

  • Министерство инфраструктуры – 0,474 млрд грн

Новости
Каждый украинец отдаст 10 тысяч на госдолг: главные показатели бюджета на 2020-й

В Раде показали проект госбюджета на 2020 год

В Раде показали проект госбюджета на 2020 год

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Госбюджет-2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Госбюджет-2020
Место
Украина
Тег
бюджет
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel