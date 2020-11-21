Правительство опубликовало ненаучную фантастику с картинками? Что нужно знать о планах Кабмина

Вместе с Аудитом украинской экономики, о котором было здесь и здесь, Кабмин одновременно представил и своего рода как бы долгосрочную программу, а именно — "Векторы экономического развития 2030", которая как бы вытекает из как бы аудита.

Хотя ничего весёлого в программе нет, она вызвала у меня устойчивую ассоциацию с детским стихотворением про кота Антипку, который, "вставал с лежанки в час, в два на кухне крал сосиски…" — и далее подробно описывается, что он делал в 3 часа, в 4, в 5 и т. д. до 10, когда он "шёл к лежанке спать, потому что в час вставать". Например, в 9 он "ел и слушал сказки". Это было опубликовано то ли в "Мурзилке", то ли в "Весёлых картинках" и сопровождалось действительно весёлыми картинками. Так вот, в программе от Уряда тоже много цифр, сказок и картинок, хоть и меньше еды, чем у того кота (кстати, автор стихотворения — В. Викторов).

Невероятное обилие общих слов и констатаций общеизвестных фактов, постоянное неоднократное повторение одного и того же — то в тексте, то в рисунке, то в схеме, то в таблице, а потом ещё и ещё, словно оплата этого фолианта зависела от числа страниц и знаков,— среди этого всего я добросовестно рылся, борясь с обилием иностранных слов, не вполне понятных аббревиатур и удивительной орфографической неграмотностью оригинала — как если бы иностранцы его и писали, а издатели решили сэкономить не только на переводе, но и на корректуре. Много ли нарыл существенного, судить не мне, но нарытым немножко поделюсь — всё же если не на дипломную, то хотя бы на курсовую работу студенту нестоличного вуза оргинала этого произведения должно хватить — если не для "отлично", то хотя бы для "хорошо", особенно если преп не очень вредный, читать полениться, а только полистает. Так что рекомендую, а тут привожу не то трейлер (только на словах, без кино), не то спойлер, ещё и с продолжением, ведь не всем же писать курсовую, а в курсе быть надо.

Итак, о чём же говорилось на 400 страницах, не считая "Аудита", который был до этого и вместе с которым "Векторы" образуют "Национальную экономическую стратегию 2030".

Оказывается, первой причиной украинских налоговых бед является то, что "налоговая система в Украине является слишком дискретной". Слово "дискретная" (т. е. "прерывистая", но есть и другие значения, ни одно из которых всё равно не подходит) упоминается неоднократно, именно дискретность создаёт и предпосылки для давления налоговых органов на бизнес при определении базы налогообложения, и возможности для вывода капитала в офшоры. Причём дискретность наших налогов, так сказать, не абсолютная, а просто налог на прибыль, в котором-то, очевидно, всё и дело, "имеет довольно дискретный характер". Ну, вот теперь всё ясно…

При этом огромное налоговое давление на оплату труда, в том числе посредством ЕСВ, не уберегло страну от

гигантского дефицита пенсионного фонда (40 %), вследствие которого, напомню, Правительство пообещало, что пенсий скоро не будет. Признано, наконец, что солидарная пенсионная система в отсутствие накопительной становится всё более ощутимой проблемой для Украины (интересно, Правительство этот фрагмент своего труда читало?).

В графе "Монетарная стабильность" очередной таблицы причиной низкой инфляции справедливо назван спад экономической активности, а заодно отмечена чуткость валютного курса к внешним заимствованиям, а ещё в той же табличке есть пандемия, налоговая дискретность и недокредитованность частного сектора, т. е. несмотря на как бы переход от аудита к уже программе — программы пока нет, а продолжается аудит, причём, мягко говоря, многоплановый.

О том же, что нужно сделать, но ещё не сделано, говорится отчего-то так, будто это уже произошло, как, впрочем, и положено в фантастических романах: "Отношение банковского кредитования к ВВП выросло до 40%"; "Увеличено финансовую грамотность и доступ населения к финансовым услугам" и т. д. — всё это в украинской графе "TRANSIT" между столь же украинскими графами "AS-IS" и "TO BE", причём со стрелочками, чтоб тем, кто не понимает английских слов, без которых обойтись было невозможно, тоже было понятно, что после чего.

Отдельный раздел экономической программы посвящён верховенству права, каковое, кстати, планируется у нас и в дальнейшем, какими бы ни были необычайные похождения Конституционного Суда в Украине, который всё никак не могут разогнать. Конфликт этот, впрочем, не обойдён: предписано обновить законодательство, признанное решением КСУ от 28.10.2020 г. неконституционным, но обновить "с сохранением ключевых основ"…

Ещё более откровенны авторы, рекомендуя "принятие нового либерального законодательства, регулирующего трудовые отношения", под каковой либеральностью в мире принято понимать расширение прав работодателей в их борьбе с персоналом, что бизнесу, безусловно, поможет, но отчего бы тогда так понятно и не написать — вместо того, чтобы прикрываться не всем понятными словами с латинскими корнями,— так, мол, и так, в США от Трампа и его идей отходят, а мы, наоборот, как раз к ним (к "свободе" от "социальной справедливости") и движемся (хотя ни одна партия ничего похожего провозгласить у нас, конечно, не рискует). Или пусть в Уряде громко сами расскажут, что именно подразумевается под рекомендованным в его программе трудовым либерализмом вместо устаревшего (никто не спорит) КЗоТа: всё, может, в этих обновлениях и хорошо, только расскажите подробнее, а то страниц много, но что за такое либеральное обновление, немного (т. е. совсем) абсолютно непонятно.

Рекомендовано также "минимальное вмешательство" государства в хоздеятельность, причём это проиллюстрировано картинкой, из которой видны сегодняшние "успехи" в этом направлении: госвмешательство у нас настолько "минимально", что по уровню иностранных инвестиций на душу населения Украина отстаёт от Гондураса, ещё больше — от Эквадора и ещё больше от Камбоджи. Так к нашему госневмешательству торопятся иностранные инвесторы, да и те, напомню, в основном из Кипра.

По уровню же защиты интеллектуальной собственности Украина занимает почётное 118-е место в мире (правда, не указано, сколько вообще стран попало в рейтинг: может, 119?)… То есть надо улучшать.

Касательно приватизации рекомендовано составить "аргументированный список" не подпадающих под неё предприятий, а все остальные приватизировать, при этом 90% запрещённых к приватизации передать в концессию, для чего привлечь "стратегических иностранных инвесторов". Имею, конечно, вопрос, почему именно иностранных и кого из них считать стратегическими, да уж какая разница: всё равно это — всего лишь буквы, кто их читает? Потому так и написано.

Вообще же "текущая модель собственности", как сказано, "требует редизайна" — ну вот и замечательно, тем более тут же нарисованы картинки с опытом разных стран, под которые и должен быть этот "редизайн": есть, например, вариант Мексики, а есть Казахстана…

По индексу открытости экономики Украина просто сливается с Марокко, настолько похожа наша открытость, а вот от "закрытой Беларуси" серьёзно отстаёт.

Причиной экспортно-импортных проблем названо, в частности, то, что в Украине выделяется не достаточно [орфография оригинала] финансирования на Экспортно кредитное агентство: вот оно в чём всё дело!

Плюс — слабая имплементация в украинское законодательство еврообычаев и еврорекомендаций (тут уже просто указаны номера директив).

Вместе с Экспортно-кредитным агентством, которому полагается повышенное финансирование, Украине необходим Репутационный Совет, который повысит её репутацию, а также комплексный репутационный аудит (т. е. ещё один)!

Это, разумеется, не все векторы: продолжение следует; а пока — спасибо, что дочитали.