Правительство на финальной стадии переговоров с инвесторами в зеленую энергетику – Шмыгаль

Правительство находится на финальной стадии переговоров с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики по решению вопроса "зеленого" тарифа.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Мы сегодня на завершающей стадии переговоров с инвесторами в возобновляемые источники энергии. Для чего? Мы хотим, чтобы в Украине было много альтернативной энергии, она самая чистая, она наиболее дешевая. Вопрос цены, которую мы платим", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил необходимость уменьшить "зеленые" тарифы до приемлемого уровня. Вместе с тем, он добавил, что благодаря действиям правительства, стоимость тока для населения останется на нынешнем уровне.

"Надо не забывать, что еще 10 лет назад были первые солнечные электростанции, тариф на выработку электроэнергии на которых за 1 киловатт 45 гривен. Население сегодня платит и будет платить 1,68 гривны. Сравните, 46 гривен за 1 киловатт, солнечные станции на сегодня еще есть такие. Конечно, их уже очень мало, но такие тарифы тоже есть на выработку электроэнергии. Надо наводить и в этом порядок, чем мы тоже занимаемся", – сказал Шмыгаль.

Напомним, 26 мая премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с инвесторами и производителями электроэнергии из возобновляемых источников, на которой было продолжено обсуждение Меморандума между украинской властью и производителями ВИЭ по реструктуризации "зеленых" тарифов.

Ранее иностранные инвесторы, которые представляют более 10 стран, в письме к премьер-министру Украины заявили о готовности пойти на добровольное снижение "зеленых" тарифов, чтобы подписать Меморандум о взаимопонимании и решить проблемы сектора ВИЭ.

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