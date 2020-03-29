Правительство и Мининфраструктуры должны обеспечить приоритет для экспортных грузов в портах – Гусак

Власть должна обеспечить приоритетность выполнения в портах заявок от украинских производителей-экспортеров. Об этом заявил екснародний депутат Владимир Гусак, комментируя обращение в Мининфраструктуры объединения предприятий "Укрметаллургпром" касательно отказа со стороны МТП "Южный" выполнять заявку на перевалку продукции горно-обогатительных комбинатов Кривого Рога в апреле.

"Приоритет в портах должен быть предоставлен украинским производителям. И конечно, все заявки украинских производителей на экспорт продукции должны быть удовлетворены на 100%. Более того, непонятно, почему вообще в нынешней ситуации должен возникать такой вопрос. У нас экономический кризис. Многие предприятия, к сожалению, остановились, потому что сократили объемы производства из-за пандемии коронавируса. И все должны радоваться, что еще кто-то работает, экспортирует свою продукцию и приносит валюту в Украину", – сказал Гусак.

По его мнению, проблема приоритетности выполнения заявок предприятий-экспортеров в портах должна быть решена как можно быстрее.

"Это выходит за рамки здравого смысла, когда объединение предприятий вынуждено обращаться к правительству, чтобы продана экспортная продукция была вывезена. Трудно иногда понять, что происходит в Украине... Проблема должна быстро решиться, в течение 10 минут. А потом надо разбираться вообще, как такое может происходить", - считает Гусак.

Напомним, ранее объединение предприятий "Укрметаллургпром" и Федерация металлургов Украины обратились к первому заместителю министра инфраструктуры с просьбой срочно обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в украинских портах, и принять неотложных мер, направленных на обеспечение бесперебойного экспорта железной руды украинских предприятий-производителей, а именно, обеспечить 100% выполнение заявок украинских предприятий-экспортеров со стороны государственных транспортных компаний, в первую очередь, ГП МТП "Южный" и АО "Укрзалізниця" .

Согласно данным Госстата по итогам 2019 промышленность сократилась на 1,8%. В январе 2020 года промышленное производство снизилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года и сократилось на 8,4% по сравнению с декабрем 2019 года. Спад промпроизводства в феврале 2020 году в годовом измерении (до февраля 2019) с учетом корректировки на эффект календарных дней составил 4,1%.

Производство стали в Украине в 2019 году снизилось по сравнению с 2018 годом на 1,3%, производство чугуна – на 2,5%. В январе 2020 году производство стали снизилось на 5,1%, чугуна – на 2,7%. В феврале производство стали снизилось на 8,3%, чугуна – на 7,5% (по сравнению с январем).

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