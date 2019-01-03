Правила начисления субсидий кардинально изменили: как будет работать новая система

В Украине с 1 января начала действовать новая система начисления субсидий. Теперь почти половина финансирования, которое выделяется на социальные выплаты по услугам ЖКХ, пойдет не предприятиям, а самим украинцам в качестве награды за экономию.

Правительство ожидает, что за год украинцы благодаря монетизации субсидий смогут заработать до 5-6 тысяч гривен, сообщает NewsOne.

Украинцы смогут получить "живые" деньги, если потратят за весь отопительный сезон меньше субсидии, чем им выделило государство. При этом сэкономленные субсидии не удастся получить наличными – их перечислят на новые личные счета в "Ощадбанке".

С соответствующих счетов будут списываться средства на оплату услуг за потребленный газ, тепло, электроэнергию и воду. Банк будет самостоятельно переводить бюджетные деньги поставщикам коммунальных услуг, а пользователям будут приходить СМС с информацией о том, сколько им еще осталось доплатить за коммуналку.

К примеру, размер выделенной субсидии составляет 1 тысячу гривен, а платежка за услуги ЖКХ пришла на 2,5 тысячи гривен. В таком случае "Ощадбанк" перечисляет деньги поставщикам услуг и извещает пользователя о необходимой доплате в 1,5 тысячи гривен.

Если же остаток был сэкономлен, то придет уведомление на телефон, когда появится возможность его забрать. По расчетам Министерства социальной политики, это должно происходить примерно 1 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.