ППН заявил о регулярных нарушениях на рынке газа

С октября 2020 года поставщик "последней надежды" (ППН) зафиксировал несколько случаев, когда в реестре ППН одинаковое количество клиентов из одного региона появлялось и исчезало в течение 1-3 дней.

Как рассказали в пресс-службе ГК "Нафтогаз Украины", такие случаи зафиксированы на территории лицензионной деятельности операторов ГРМ: "Гадячгаз" (примерно 21 тыс. клиентов), "Кременчуггаз" (примерно 140 тыс. клиентов), "Мелитопольгаз" (примерно 74 тыс. клиентов).

Эти действия могут свидетельствовать о том, что отдельные поставщики газа, которые вовремя не смогли обеспечить своих клиентов газом, незаконным способом и без ведома и воли потребителей возвращали их к себе.

Учитывая это, ППН отправляет жалобы в Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с просьбой проверить законность действий поставщиков природного газа, которые не смогли выполнить свои обязательства по поставке на указанных территориях.

Основанием для жалоб в НКРЭКУ есть сомнения, что указанные поставщики за 1-3 дня могут выполнить необходимые нормы Правил поставки природного газа и собрать соответствующие заявления на присоединение к условиям договора поставки природного газа бытовым потребителям (далее – Заявление) cо всех клиентов, которые вернулись к ним на обслуживание. Напомним, что именно наличие Заявления подписанного потребителем является основанием для его исключения из реестра ППН и включения в реестр любого другого поставщика газа.

Сейчас НКРЭКУ уже провела проверку действий ООО "Смарт газ систем", которая не смогла обеспечить газом около 74 тыс. клиентов на территории деятельности Мелитопольгаза, но в течение нескольких дней октября 2020 все равно вернула их всех к себе на обслуживание. НКРЭКУ должен обнародовать результаты указанной проверки в ближайшее время.

Также ППН обращает внимание, что ООО "Кременчукгаз-снабжение" распространяет недостоверную информацию о работе поставщика "последней надежды". В частности, на своем официальном сайте компания разместила объявление, в котором указано, что Кременчукгаз снабжения в течение трех календарных дней октября "по техническим причинам" не осуществляло поставку газа населения.

В объявлении для клиентов ООО "Кременчукгаз-снабжение" отметил, что продолжает оставаться поставщиком для клиентов, которые попали в реестр ППН "продолжает выполнять свои обязанности в соответствии с положениями действующих государственных нормативных документов".

В связи с этим сообщением ППН также обращается к НКРЭКУ с просьбой проверить, с соблюдением Правил поставки природного газа "Кременчукгаз-снабжение" вернуло себе клиентов, которые находились на ПОН.

Также ППН обращается к НКРЭКУ с просьбой дать оценку и принять меры в связи с еще одним заявлением от "Кременчукгаз-снабжение" по оплате услуг ППН. В частности, Кременчукгаз снабжения довел до сведения клиентов, которые находились на ППН, что они могут не "беспокоиться по оплате за природный газ –компания решит все вопросы. За справками обращайтесь к нам".

Напомним, что с 1 августа 2020 прекращено возложение специальные обязанности на субъектов рынка природного газа по поставкам газа населению. Это означает, что единой цены на газ больше нет, каждый поставщик самостоятельно определяет цены на голубое топливо. На газовом рынке также работает поставщик "последней надежды", который обеспечивает газом потребителей внезапно потеряли поставщика газа. До 2023 года роль ППН выполняет ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины"".