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"Поздравляем, вы выиграли!" Украинцы стали жертвами наглой схемы

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В Украине в очередной раз активизировались телефонные мошенники, которые рассылают сообщения о якобы выигрыше автомобиля KIA Ceed.

Как удалось узнать OBOZREVATEL, после того, как мы позвонили по указанному в сообщении номеру, чтобы получить авто – нужно оплатить 1% от его стоимости. В то же время на сайте указана якобы акционная цена автомобиля – 498 тыс. грн.

Таким образом от доверчивых украинцев требуют якобы всего лишь около 5 тыс. грн взноса. Очевидно, что после оплаты этой суммы на карту, мошенники просто исчезнут с деньгами.

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Такие смс присылают мошенники

Такие смс присылают мошенники

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Мошенники также создали сайт якобы по услугам платежных терминалов, где даже есть отдельный раздел – Акция.

"Если на Ваш мобильный номер телефона, пришло SMS-сообщение, то Вы стали победителем акции и выиграли один из ценных призов! Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями и правилами", – сказано на сайте.

"Поздравляем, вы выиграли!" Украинцы стали жертвами наглой схемы

Еще в январе 2019 года украинцам стали массово приходить сообщения на телефон о выигрыше авто Opel Mokko. OBOZREVATEL пообщался с мошенниками и выяснил, как доверчивых украинцев оставляют без выигрыша и денег.

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Место
Украина
Теги
мошенники авто
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Петров Василий
Петров Василий
Я этих жадных придурков уже не жалею. Хочешь сыра бесплатного - бери и ешь.
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