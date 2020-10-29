Появился рейтинг самых богатых украинцев: ТОП-30
Самым богатым украинцем в 2020 году стал Ринат Ахметов. Почти пятая часть нынешнего списка 100 самых богатых – новички рейтинга.
ТОП-100 представил журнал НВ. Общее состояние всех фигурантов рейтинга составило $34,4 млрд. Это на $400 млн меньше, чем цифра 2019 года, и на целых $17,4 млрд ниже, чем было в довоенном 2013-м.
Причиной таких изменений называют коронавирус и кризис, который он вызвал. IT-бизнес, активы в online- и offline-торговли дорожают, потому деловой мир изменился.
"Сейчас отечественных миллиардеров осталось только восемь, а их многочисленным металлургическим и химкомбинатам, угольным шахтам, железорудным карьерам, коммерческим банкам и даже 30 телеканалам общая цена – $16,4 млрд", – пишет издание.
OBOZREVATEL отобрал 30 лидеров рейтинга:
Ринат Ахметов – 6,6 млрд долларов
Виктор Пинчук – 2,4 млрд долларов
Петр Порошенко – 1,492 млрд долларов
Дмитрий Фирташ – 1,273 млрд долларов
Вадим Новинский – 1,224 млрд долларов
Игорь Коломойский – 1,181 млрд долларов
Александр и Галина Гереги – 1,157 млрд долларов
Геннадий Боголюбов – 1,079 млрд долларов
Константин Жеваго – 853 млн долларов
Виктор Медведчук – 776 млн долларов
Сергей Тигипко – 567 млн долларов
Алексей Мартынов – 476 млн долларов
Юрий Косюк – 452 млн долларов
Владислав Чечеткин – 445 млн долларов
Александр Ярославский – 434 млн долларов
Константин Григоришин – 399 млн долларов
Алексей Вадатурский – 398 млн долларов
Владимир Костельман – 363 млн долларов
Андрей и Руслен Веревские – 358 млн долларов
Дмитрий Запорожец – 354 млн долларов
Влад Яценко – 328 млн долларов
Вагиф Алиев – 323 млн долларов
Виталий Хомутынник – 311 млн долларов
Николай Злочевский – 305 млн долларов
Георгий Скудар – 289 млн долларов
Геннадий Буткевич – 277 млн долларов
Евгений Ермаков – 277 млн долларов
Виктор Карачун – 277 млн долларов
Игорь и Григорий Суркисы – 276 млн долларов
Степан Черновецкий – 265 млн долларов
Андрей Беспятов, управляющий директор и руководитель аналитического департамента инвесткомпании Dragon Capital, делит Топ-100 на условные три группы.
В первую он относит гигантов, активы которых дымят, гудят, светят, греют у всех на виду. Точность оценки в этой группе максимальна. "Если у тебя $2 млрд и у тебя же появится актив, о котором мы не знали, – скорее всего, это что-то мелкое, – говорит Беспятов. – Вероятность изменения на 50% при больших цифрах достаточно низкая".
Вторая группа – бизнесмены, которые восприняли фразу "деньги любят тишину" слишком буквально, но недавно решили изменить себя, выйти в мир и показать свои активы. Среди этих людей возможны самые неожиданные открытия и изменения.
В Золотой сотне есть и третья группа, о которой вспоминает Беспятов, – новое поколение с вполне очевидными, открытыми активами.
Как сообщал OBOZREVATEL, миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс ($110 млрд) возглавил список богатейших людей мир в 2019 году по версии Bloomberg Billionaires Index.
В марте 20 самых богатых людей мира за сутки потеряли около $ 78 млрд из-за обвала ключевых индексов на фондовых биржах.