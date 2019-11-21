Появился подробный финотчет по "Слуге народа": сколько потратили

Политическая партия "Слуга народа" за третий квартал 2019 года (июль-сентябрь)потратила 240 миллионов гривен.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины со ссылкой на финансовый отчет партий. При этом выяснилось, что партия официально не нанимала на работу ни одного человека.

Поэтому в документе указано, что "слуги народа" ничего не потратили на зарплаты. Так, в графе "работники склада аппарата партии" в "Слуги народа" указано "0".

Владимир Зеленский Кадр из фильма "Слуга народа"

Другие партии все же пользуются услуами наемных сотрудников: в "Батьківщині" работает 73 человека, в "Европейской солидарности" – 46, "Голосе" – 3, Радикальной партии Олега Ляшко – 20 "Самопомочі" – 264.

Кроме этого, партия Зеленского не зарегистрировала ни одного местного отделения со статусом юридического лица.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас партия президента Украины Владимира Зеленского “Слуга народа” готовится к местным выборам 2020 года. Внутреннее кипение и война групп влияния среди “слуг” заметны невооруженным глазом.

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