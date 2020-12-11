Появилось новое доказательство катастрофы с водой в Крыму

Валентина Гембарская Экономика 05:40, 11.12.2020

В оккупированном Россией Крыму сильно обмелела река Кокозка, что находится в селе Аромат Бахчисарайского района.

Снимки водоема опубликовала на своей странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым. По ее словам, с лета река потеряла половину уровня воды.

Уровень воды в Кокозке упал.
Twitter RoksolanaToday&Крым

"Состояние реки Кокозка. 8.12.2020 с. Аромат. Вот и вся вода. Еле жива наша река, на что рассчитывает Севастополь? Она в половину помелела, если не больше, в сравнении с тем, что было летом", – сказано в сообщении.

Река Кокозка вполовину обмелела
Twitter RoksolanaToday&Крым
Река Кокозка потеряла половину уровня воды.
Twitter RoksolanaToday&Крым

Также блогер привела слова самих крымчан, которые признают – ситуация с водой на полуострове очень плохая.

"В конце теплого сезона Кокозка и Бельбек очень сильно обмельчали. Раньше такого не было. Глубоко подземная вода с этого года тоже выкачивается, соответственно речка будет только мельчать и мельчать из-за этого. Все очень плохо!" – написала Виолетта Ерофеева.

Местные жители видят, что водная проблема только усугубляется
Twitter RoksolanaToday&Крым
С начала лета ситуация резко ухудшилась.
Twitter RoksolanaToday&Крым
Из реки выкачивают воду.
Twitter RoksolanaToday&Крым

Больше о том, почему Крым оказался на грани водной катастрофы, читайте в нашем материале по ссылке.

10 декабря стало известно, что в Крыму останавливают перекачку воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ для Симферополя.

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