Появилось новое доказательство катастрофы с водой в Крыму
В оккупированном Россией Крыму сильно обмелела река Кокозка, что находится в селе Аромат Бахчисарайского района.
Снимки водоема опубликовала на своей странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым. По ее словам, с лета река потеряла половину уровня воды.
"Состояние реки Кокозка. 8.12.2020 с. Аромат. Вот и вся вода. Еле жива наша река, на что рассчитывает Севастополь? Она в половину помелела, если не больше, в сравнении с тем, что было летом", – сказано в сообщении.
Также блогер привела слова самих крымчан, которые признают – ситуация с водой на полуострове очень плохая.
"В конце теплого сезона Кокозка и Бельбек очень сильно обмельчали. Раньше такого не было. Глубоко подземная вода с этого года тоже выкачивается, соответственно речка будет только мельчать и мельчать из-за этого. Все очень плохо!" – написала Виолетта Ерофеева.
Больше о том, почему Крым оказался на грани водной катастрофы, читайте в нашем материале по ссылке.
10 декабря стало известно, что в Крыму останавливают перекачку воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ для Симферополя.
Как сообщал OBOZREVATEL:
одно из главных водохранилищ оккупированного Крыма – Аянское – практически пересохло.
Жители Симферополя забили тревогу из-за критической ситуации с пресной водой. Они заявили, что запасов воды осталось примерно на неделю.
Симферополь перестанет получать воду из Аянского водохранилища. Одновременно с этим так называемые власти полуострова прекратят подачу воды из Тайганского водохранилища.
Экс-глава Совета министров АР Крым Сергей Куницын заявил, что за все время оккупации Крыма руководство России ни разу не обратилось к Украине с просьбой о восстановлении водоснабжения полуострова, но еще будет просить об этом.