Появились первые результаты опроса Зеленского: экзитпол группы "Рейтинг"

Социологическая группа "Рейтинг" представила результаты опроса, которые проводились в день выборов, относительно 5 вопросов президента Владимира Зеленского украинцам.

Они были обнародованы в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Согласно результатам:

81% украинцев поддерживают пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.

45% поддерживают создание на Донбассе свободной экономической зоны.

95% согласны с тем, что нужно сократить количество депутатов в Верховной Раде.

70% одобряют легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли в тяжелых больных.

78% считают, что Украине нужно ставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Первые результаты опроса Зеленского.

Сейчас избирательные участки уже закрылись, поэтому волонтеры уже прекратили проводить опрос.

5 вопросов Зеленского

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводились вне избирательного участка после голосования, в том числе экзит-полы, не противоречащими закону Украины.

"Опрос вне избирательного участка не нарушает ли Закон Украины, поскольку, не идентифицирует личность, так как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным", – отметил Аваков.

Какие последствия опроса для Украины

В Офисе президента Украины уже сообщили, что опрос Зеленского не будет иметь юридических последствий, а станет лишь одним из "инструментов демократии".

По мнению ОП, такая анкета позволит украинцам высказаться о том, что важно для общества, без "вмешательства ангажированных экспертов и политиков, склонных к манипуляциям".

В то же время социолог Андрей Еременко объяснил, что опрос Зеленского не имеет отношения к социологии, а вероятнее несет политический контекст.

Добавим, что 41% украинцев не будут доверять результатам опроса президента. Всего 43% населения выразили свое доверие к опросу. В то же время наибольший уровень доверия к опросу Зеленского выразили избиратели партии "Слуга народа" – 87% респондентов.

Кроме того, поровну опрошенных украинцев считают, что опрос президента – это "искреннее намерение" и "политическая технология" – по 44%.

По словам журналиста и военного эксперта Юрия Бутусова, партия "Слуга народа" нарушает ст. 51 и 52 Избирательного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе и ответить на пять важных для общества вопросов.