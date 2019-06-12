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Повысил тарифы в несколько раз и лоббировал интересы олигарха: кто у Зеленского отвечает за энергетику

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В список кандидатов в нардепы от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" попал бывший член НКРЭКУ Андрей Герус.

В команде главы государства его представляют в качестве эксперта в сфере энергетики, однако на рынке он известен как лоббист олигарха Игоря Коломойского и виновник подорожания электроэнергии.

OBOZREVATEL выяснил, как и почему в Украине резко выросли тарифы на коммуналку и чем известен “главный по энергетике" в списке "Слуги народа".

Тарифы выросли в защиту олигархов

"Я работал в 2014-2015 года в Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг... Я был одним из тех, кто не только утверждал, но и разрабатывал модель повышение тарифов на электроэнергию для населения...Но если можно, с Youtube это вырежьте", – заявил бывший член Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Андрей Герус на одном из форумов.

Сейчас Герус – активный участник большинства дискуссий о тарифах в Украине, 17-й номер в списке партии Зеленского, представитель президента в Кабмине. Позиция Геруса, которую он неоднократно озвучивал в эфирах, в том числе и на "1+1" – украинский бизнес платит за электроэнергию слишком много, мол, даже больше, чем в некоторых европейских странах.

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Правда, при этом Герус забывает упоминать, что переплачивает промышленность только по одной причине – они компенсируют более низкие цены на "ток" для населения. Происходит перекрестное субсидирование. То есть те, кто зарабатывает с помощью электроэнергии, платят и за себя, и за население. Если такой принцип отменить, тариф на "ток" для простых украинцев может вырасти примерно в 1,5 раза.

Андрей Герус

Андрей Герус

Будучи членом НКРЭКУ, Андрей Герус разработал и в составе комиссии утвердил постановление №220. Оно предполагало повышение цен на "ток" в пять этапов (последний закончился в 2017-м). Что интересно, решение о повышении тарифов на электроэнергию приняли при Герусе и после этого комиссия к этому вопросу не возвращается.

Важно также отметить, что Андрей Герус не просто так является частым гостем на "1+1". Мелкий бизнес повышение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей на себе не ощущает. В то же время крупные потребители, к примеру, ферросплавный завод , из-за роста цен на электроэнергию дополнительно платит сотни миллионов и даже миллиарды гривен. Как раз такие заводы есть в собственности владельца "1+1" Игоря Коломойского.

Кстати, по проекту, который разработал Андрей Герус, в среднем тариф для населения вырос с 32,6 коп./Квт*час до 1,22 грн/кВт*час. При учете поэтапного роста и объема потребления, с 2015-го украинцы переплатили за электроэнергию 94,6 млрд грн.

Большинство публикаций Андрея Геруса в СМИ и на его официальной странице в соцсети связано с формулой "Роттердам+" (формирует цену на уголь для генерации электроэнергии). При этом указанная формула влияет исключительно на тарифы для промышленности. Фактически, эксперт упорно отстаивает интересы крупного бизнеса и призывает к повышению цен на электроэнергию для простых украинцев.

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Кстати, к формуле "Дюссельдорф+" (по ней считали тариф на газ для населения), Андрей Герус относится позитивно. В своей колонке в издании "Экономическая правда" он написал, что импортный паритет в формировании тарифов на газ оправдан. "Украина несколько десятилетий является импортером газа. Таким образом, цена внутреннего рынка, сегмент "промышленность", где нет государственного регулирования, выравнивается к цене последнего кубометра, необходимого для удовлетворения спроса. Этот "последний кубометр" импортируется, поэтому на нерегулируемом рынке устанавливается рыночная цена на уровне импортной", – пояснил Герус.

Выступает против рынка

Связь Геруса и Коломойского прослеживается и в другом не менее важном вопросе. Андрей Герус выступил против запуска рынка электроэнергии. Верховная Рада еще несколько лет назад приняла соответствующий закон, более того, открытие рынка поддерживает и Кабмин, и европейские партнеры.

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Рынок электроэнергии – важная часть энергетической интеграции с ЕС. Однако это мнение не разделяет Игорь Коломойский. В своих интервью он неоднократно заявлял, что это якобы может привести к значительному росту цен. И хотя премьер Владимир Гройсман уже заявил, что для населения цена расти не будет и Кабмин примет специальное постановление, которым обяжет поставщиков сохранить цены для простых украинцев, слова Коломойского фактически повторяет и "главный по энергетике" в команде Коломойского – Герус.

Но и здесь он защищает интересы не потребителей, а ферросплавных заводов, которыми владеет Коломойский. Рынок создаст конкурентные условия, возможность выбора и, фактически, уничтожит любые манипуляции и ручное регулирование. И Коломойскому, видимо, это невыгодно. А вместе с ним и Андрею Герусу.

К слову, львиная доля избирателей Владимира Зеленского ожидала, что новая власть в его лице, в том числе, снизит тарифы на коммунальные услуги. Однако в результате в команду президента, а уже вскоре – и в Верховную Раду – от его имени попадут люди, которые в первую очередь лоббируют интересы олигархов и ради этих интересов готовы одним решением в несколько раз поднять тарифы.

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Автор
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Персона
Андрей Герус
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Назарова Римма
Назарова Римма
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