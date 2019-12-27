Повышение зарплат до 100 тысяч: в "Слуге народа" ответили Арахамии

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук убеждена, что о повышении зарплат нардепам не может идти речи при нынешнем уровне ВВП.

"У нас сегодня нет ни политических, ни моральных оснований говорить о том, что депутаты заслуживают увеличения заработных плат, поскольку у нас есть "простые ребята", которым надо кормить семьи", – заявила она OBOZREVATEL, комментируя предложение главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Политик призвала взглянуть на ситуацию "глазами шахтера, врача, пекаря, библиотекаря, обычного человека, который получает зарплату в 10, 15, 16 тысяч гривен, содержит свои семьи и точно так же, наверное, живут в Киеве и в других городах и имеют такие же проблемы, как и "простые ребята и девчата" из парламента".

Верховная Рада Украины

Верещук убеждена, что говорить о повышении зарплат депутатам недопустимо, пока ВВП Украины не начнет показывать существенный рост, "пока не будет увеличена пенсия, социальные выплаты и то, что даст людям вдохнуть, уже не говоря о том, чтобы развиваться".

Нардеп добавила: повышение зарплаты нардепам в нынешних условиях недопустимо, "даже если действительно есть такая потребность, даже если есть подобные европейские практики".

Как писал OBOZREVATEL, нардеп и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен. Он признал, что сам не нуждается в прибавке к зарплате, но "что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство – это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью".

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