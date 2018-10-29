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Повышение цены на газ в Украине: США дали оценку новому тарифу

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В Украине старые цены на газ не соответствовали действительности, поэтому решение Кабинета министров о повышении тарифов с 1 ноября было вынужденной мерой.

Такое мнение высказал в интервью "Интерфакс-Украина" специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Он подчеркнул тот факт, что повышение цены не затронет семьи с низким доходом, поскольку разницу перекроет субсидия.

"Цены на газ не соответствовали действительности. Конечно, в зимний период, когда наступит холодная погода, повышение цен может вызвать трудности у некоторых людей. Насколько я понимаю, правительство реализует достаточно значительную программу субсидий для семей с низким доходом, что должно компенсировать им высокие цены. Благодаря этому семьи с невысоким доходом не должны в той мере ощутить повышение цен, как могли бы", - заявил Волкер.

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Спецпредставитель считает, что после такого шага правительства в Украине стартует структурная реформа энергетического сектора и всей экономики.

"Это необходимо было сделать, поскольку этот сектор не столь устойчив, как был когда-то. Данное же решение будет способствовать стабильности в энергетической сфере. И как я уже сказал, система субсидий от правительства должна будет компенсировать возможный негативный эффект такого решения для населения", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения должна составить 8550 грн за 1 тыс. куб. м. Но уже с 1 января 2020-го может достичь 12 314 гривен.

Повышение тарифа на газ в Украине на 23,5% (до 8,55 грн за куб) называлось только первым шаг на пути к рыночным ценам. Ранее OBOZREVATEL рассказывал о деталях поэтапного роста цен на газ в Украине.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что вынужденное повышение цены на газ, а значит на тепло и воду, не скажется на сумме оплаты за коммунальные услуги для тех, кто имеет субсидию.

Читайте все новости по теме "Цена на газ" на OBOZREVATEL.

Тема
Цена на газ
Персона
Курт Волкер
Место
США
Объекты
газУкраинатарифы
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