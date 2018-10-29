Повышение цены на газ в Украине: США дали оценку новому тарифу

В Украине старые цены на газ не соответствовали действительности, поэтому решение Кабинета министров о повышении тарифов с 1 ноября было вынужденной мерой.

Такое мнение высказал в интервью "Интерфакс-Украина" специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Он подчеркнул тот факт, что повышение цены не затронет семьи с низким доходом, поскольку разницу перекроет субсидия.

"Цены на газ не соответствовали действительности. Конечно, в зимний период, когда наступит холодная погода, повышение цен может вызвать трудности у некоторых людей. Насколько я понимаю, правительство реализует достаточно значительную программу субсидий для семей с низким доходом, что должно компенсировать им высокие цены. Благодаря этому семьи с невысоким доходом не должны в той мере ощутить повышение цен, как могли бы", - заявил Волкер.

Спецпредставитель считает, что после такого шага правительства в Украине стартует структурная реформа энергетического сектора и всей экономики.

"Это необходимо было сделать, поскольку этот сектор не столь устойчив, как был когда-то. Данное же решение будет способствовать стабильности в энергетической сфере. И как я уже сказал, система субсидий от правительства должна будет компенсировать возможный негативный эффект такого решения для населения", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения должна составить 8550 грн за 1 тыс. куб. м. Но уже с 1 января 2020-го может достичь 12 314 гривен.

Повышение тарифа на газ в Украине на 23,5% (до 8,55 грн за куб) называлось только первым шаг на пути к рыночным ценам. Ранее OBOZREVATEL рассказывал о деталях поэтапного роста цен на газ в Украине.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что вынужденное повышение цены на газ, а значит на тепло и воду, не скажется на сумме оплаты за коммунальные услуги для тех, кто имеет субсидию.