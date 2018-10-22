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МирСпорт

/Новости экономики

Новые тарифы на газ: Порошенко поставил Кабмину жесткое требование

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Президент Петр Порошенко поставил задачу Кабинету министров расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

Как сообщает пресс-служба главы государства, такое заявление он озвучил на встрече по случаю 22-й годовщины создания Счетной палаты Украины.

"Как президент я поставил правительству очень жесткое требование - мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще те, для кого это повышение является критическим", - отметил Порошенко.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

president.gov.ua

Президент напомнил, что в 2017 году благодаря внедрению субсидий удалось компенсировать расходы для наименее защищенных слоев населения и "снять страх" относительно этого решения.

"Мы подчеркиваем, что ни один человек, ни один бедный человек, ни одна незащищенная семья не почувствовала повышение тарифов на своем собственном бюджете", - подчеркнул Порошенко.

Позже украинский президент также призвал украинцев не верить популистам, которые обещают снижение цены на природный газ, поскольку сделать это будет возможно лишь вернувшись в "российскую газовую кабалу".

Смотрите видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, газ в Украине с 1 ноября подорожает с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. По такому тарифу голубое топливо будут покупать и население, и предприятия-поставщики коммунальных услуг. Такое решение было принято на заседании Кабинета министров 19 октября.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман пояснил, что такое решение необходимо было принять из-за угрозы дефолта в стране.

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Объект
газ
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"обещают снижение цены на природный газ, поскольку сделать это будет возможно лишь вернувшись в "российскую газовую кабалу". В какую кабалу ты сейчас влезаешь, баран?
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5
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Проходил мимо
Проходил мимо
Российский газ покупаемый Украиной напрямую получается "газовала кабала", а тот же российский газ покупаемый ими втридорога у запада значит свобода от кабалы? Интересные мысли он развивает)
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16
2
Lenin Lenin
Lenin Lenin
Дякула- клоун.
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13
1

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