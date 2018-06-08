Повышение цен на газ в Украине: Гройсман рассказал о требовании МВФ

Повышение стоимости газа для населения до уровня промышленных цен остается среди требований Международного валютного фонда.

"Это очень чувствительный вопрос. Вы знаете, что он очень сложный и очень негативно воспринимается обществом… Такое требование международных партнеров о выравнивании цен внутри страны", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман, выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

По его словам, простого ответа на этот вопрос нет. При этом Гройсман отмечает, что Украина нуждается в международной поддержке, поскольку вынуждена обслуживать долг, накопленный с 2006 по 2013 годы.

"Но с другой стороны я вижу, что мы можем продолжать реформы, и экономика будет расти. Мы можем выйти на рост +5%", – сообщил премьер.

Он отметил, что это даст возможность повысить качество жизни украинцев. Гройсман также призвал народных депутатов не злорадствовать на теме цен на газ.

"Я ищу выход, чтобы обслуживать внешние долги – с одной стороны, а с другой стороны – чтобы украинцы с низкими доходами не почувствовали повышения", – резюмировал глава правительства.

По информации OBOZREVATEL, в ходе последних переговоров, Международный валютный фонд выдвинул Украине требование повысить цены на газ для населения до 11,47 грн за кубометр уже в октябре текущего года. Сейчас украинцы платят 6,96 грн за кубометр. Таким образом, к осени цены на голубое топливо могут вырасти на 65%.

При этом 30 мая Кабинет министров продлил действие специальных обязательств НАК "Нафтогаз Украины" на поставки населению и предприятиям теплокоммунэнерго природного газа без изменения текущих цен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, на сколько в Украине может вырасти тариф на газ и на что это повлияет.