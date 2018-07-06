Повышение цен на газ в Украине: Гройсман рассказал о переговорах с МВФ

Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом о требовании повышения стоимости газа для населения до уровня промышленных цен.

"С лета 2017 года это (уравнивание цен. – Ред.) должно было произойти. Я этого повышения не допустил. Сейчас работаем с МВФ, с нашими партнерами, и обсуждаем возможные подходы, чтобы урегулировать эти вопросы", – сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

Премьер также отметил, что не хочет поднимать в Украине цены и хотел бы их снижения, однако правительству приходиться учитывать ряд факторов, в том числе необходимость осуществлять бюджетные выплаты, обслуживать внешние долги и развивать экономику.

"Поэтому нам нужна поддержка внешних партнеров", – резюмировал Гройсман.

По информации OBOZREVATEL, в ходе последних переговоров, Международный валютный фонд выдвинул Украине требование повысить цены на газ для населения до 11,47 грн за кубометр уже в октябре текущего года. Сейчас украинцы платят 6,96 грн за кубометр. Таким образом, к осени цены на голубое топливо могут вырасти на 65%.

При этом 30 мая Кабинет министров продлил действие специальных обязательств НАК "Нафтогаз Украины" на поставки населению и предприятиям теплокоммунэнерго природного газа без изменения текущих цен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, на сколько в Украине может вырасти тариф на газ и на что это повлияет.