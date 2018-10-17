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МирСпорт

/Новости экономики

Повышение цен на газ отложили: Кабмин назвал дату

27.8тЧитать материал на украинском

Подорожание стоимости газа в Украине, которое было запланировано на 18 октября, откладывается из-за продления действия специальных обязательств для "Нафтогаза Украины".

Речь идет о льготах на продажу газа теплокоммунэнерго и облагазам, передает УНН.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабинета министров.

"Действие специальных обязательств продолжено до 27 октября", - заявил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, в случае, если стоимость газа в Украине повысили бы согласно импортному паритету, один кубометр мог подорожать с 6,9 до более 11 грн.

С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу. Фонд настаивал на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, могло составить от 30 до 65%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как Кабмин посчитал такое резкое повышение неоправданным.

Без повышения тарифа на газ Украина рисковала не получить очередной кредитный транш МВФ. А это может привести к угрозам финансовой стабильности, нехватки валюты и замедлению экономического роста.

Читайте все новости по теме "Цена на газ" на OBOZREVATEL.

Тема
Цена на газ
Место
Украина
Объекты
Кабинет министров УкраиныгазНафтогаз Украины
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Dan Vadim
Dan Vadim
Кабинет чиновников это стало дебилов! Люди физически не смогут платить по таким ценам! Шакалы забрали субсидии даже у многодетных семей и пенсионеров! Будьте вы мрази прокляты!!
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Поротников Анатолий
Поротников Анатолий
Dan Vadim, Давай щенювмэрлу заспиываем))))))
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"Без повышения тарифа на газ Украина рисковала не получить очередной кредитный транш МВФ." Да, а то печенюшек очередных не получат... хотя - совсем небесплатных. Ну... взять в долг, чтобы отдать хоть какую-то часть долга - нормально, че...)))
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Файбер Моня
Файбер Моня
Оценивая нынешние события в Украине, невольно задаёшься вопросом - неужели люди, вышедшие на майдан четыре года назад хотели иметь пенсии в 70 $, а зарплаты в среднем 180 $. Почему дорогие лекарства, непомерно высокие по отношению к доходам коммунальные тарифы? Почему люди не могут достойно обеспечить своих детей? Почему для того, чтобы иметь хороший заработок надо бросать свою семью, дом, родной край и уезжать за границу? Ведь в основном французы, немцы, итальянцы и другие европейцы работают у себя дома, а за границу уезжают только в отпуск. Почему в стране должна постоянно идти война? Почему не соблюдается элементарная законность? Почему идёт открытая пропаганда нацизма? И самый ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - КОГДА ВСЁ ЭТО ПРЕКРАТИТСЯ?
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Файбер Моня, ты хоть знаешь что такое нацизм? Где в Украине убили русского,еврея, грузина? Моня -усохни.
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