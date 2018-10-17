Повышение цен на газ отложили: Кабмин назвал дату

Подорожание стоимости газа в Украине, которое было запланировано на 18 октября, откладывается из-за продления действия специальных обязательств для "Нафтогаза Украины".

Речь идет о льготах на продажу газа теплокоммунэнерго и облагазам, передает УНН.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабинета министров.

"Действие специальных обязательств продолжено до 27 октября", - заявил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в случае, если стоимость газа в Украине повысили бы согласно импортному паритету, один кубометр мог подорожать с 6,9 до более 11 грн.

С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу. Фонд настаивал на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, могло составить от 30 до 65%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как Кабмин посчитал такое резкое повышение неоправданным.

Без повышения тарифа на газ Украина рисковала не получить очередной кредитный транш МВФ. А это может привести к угрозам финансовой стабильности, нехватки валюты и замедлению экономического роста.