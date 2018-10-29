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Повышение тарифов на газ: Гройсман объяснил, что ждет получателей субсидий

1.7тЧитать материал на украинском

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что вынужденное повышение цены на газ, а значит тепло и воду, не скажется на величине оплаты за коммунальные услуги для тех, кто имеет субсидию.

"Свою частичку семья как платила, так и будет платить. Остальное заплатит государство", – заявил Гройсман, передает "Урядовий портал".

Глава правительства отметил, что социальным службам поручили решать проблемы даже тех людей, которые не соответствуют критериям предоставления субсидий, но оказались в трудной ситуации – они могут обратиться в специальные комиссии при органах соцзащиты.

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"Есть разные обстоятельства, и их нужно учитывать. Основной критерий – доходы людей. Если они невысокие – люди получают поддержку", – заявил Гройсман.

По его словам, Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2019 год 55 млрд гривен на субсидии для населения.

Премьер также отметил, что в этом году количество домохозяйств, получающих субсидии, составило 6,9 млн. По прогнозам, в 2019 году этот показатель останется в таких же пределах.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября газ для населения подорожает с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Объект
Кабинет министров Украины
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Скачите веселее, вислоухие. Это далеко не последнее повышение цены на газ. А субсидий хватит не всем... далеко не всем...
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Вот счастье то привалило рагулям! Як Жидок вам казав,так и радуйтесь. Тильки платите. Главное,колы платишь гроши,щеневмерлу гарно спивать и наступит покращення
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