Повышение ренты на добычу руды приведет к остановке металлургии, – СМИ

Повышение в полтора раза ренты на добычу железной руды приведет к остановке металлургических предприятий и увольнению их работников. Об этом идет речь в материале РБК-Украина "Игра с огнем: чем для бизнеса в кризис опасно повышение налоговых ставок".

РБК-Украина напомнило, что в конце мая президент Владимир Зеленский подписал наделавший шуму в бизнес-среде закон о внесении изменений в Налоговый кодекс (так называемый законопроект №1210), которым, среди прочего, предусмотрено повышение в полтора раза ставок рентной платы при добыче железной руды. По мнению издания, такой шаг приведет к существенному росту цен на руду, из-за чего возрастут расходы металлургических предприятий.

Издание подчеркивает, что повышение ренты особенно болезненно ударит по металлургам сейчас, в условиях коронакризиса, когда спрос на их продукцию на мировых рынках серьезно упал, а обвал цен ускорился. В итоге отечественные металлурги станут менее конкурентоспособными и начнут сокращать производство, а также увольнять работников.

"После повышения ренты на добычу руды себестоимость украинской металлопродукции вырастет, из-за чего она будет менее конкурентной. И в такой ситуации вполне ожидаемой реакцией метпредприятий станет сокращение производства, вплоть до полной остановки, а также увольнение персонала", - прогнозирует РБК-Украина.

Напомним, ранее компания ArcelorMittal призвала депутатов отсрочить на год повышение ставки ренты на добычу железной руды, которое предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект №1210). В компании подчеркнули, что повышение уровня рентной платы сейчас приведет к потере рынков сбыта и источников валютных поступлений, сокращению рабочих мест, существенному уменьшению платежей в государственный и местные бюджеты, а также ухудшению состояния экономики.

С призывом отменить норму о повышении ренты на добычу руды или отложить ее введение в действие на год выступили также "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат", "Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича", "Запорожский железорудный комбинат".