Повышение пенсионного возраста в Украине: Шмыгаль поставил точку

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом не требует от украинского правительства проведения структурных реформ, в частности, повышения пенсионного возраста.

Об этом он сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера", добавив, что программа будет одобрена Советом директоров фонда в ближайшие дни (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Она не требует от нас и там нет условий для осуществления структурных реформ. Там прописаны структурные действия, которые Украина должна выполнять с МВФ или без него, потому что мы движемся в сторону цивилизованного мира", – заверил глава правительства.

Шмыгаль заверил, что пенсионный возраст в Украине не поднимут

По его словам, указанные в программе условия "абсолютно совпадают" с направлениями реформ, которые происходят в Украине, и будут происходить дальше, несмотря на кризисные явления

"Никакой речи о повышении пенсионного возраста не ведется и не может вестись, точка", – подчеркнул Шмыгаль.

Кроме этого, премьер пояснил, что первый транш от МВФ страна может получить уже 6 июня. Программа предусмотрена на 18 месяцев, кредит по программе stand by в сумме 5 миллиардов долларов дается на пять лет.

"Он даст нам возможность двигаться спокойно в преодолении тех последствий коронакризы, которые уже есть. Первый транш прописан на 1,9 миллиарда долларов в июне, 5-6 числа ожидаем, далее на осень 1,6 миллиарда и в следующем году – 1,5 миллиарда долларов", – отметил Шмыгаль, добавив, что такая программа сотрудничества с МВФ даст Украине возможность получить кредиты также от других международных партнеров.

Как писал OBOZREVATEL, Украина уже в первую неделю июня может получить кредитный транш от МВФ. Деньги дадут на пять лет и под 2,6% годовых. Однако стране придется пойти на определенные шаги, выполняя условия Фонда.