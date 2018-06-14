Повышение пенсий, новый курс и "красные списки" в больницах: как жизнь украинцев изменится в июле

Украинцев с большими долгами включат в "черный список" НБУ, они не смогут получить кредит ни в одном из банков. Кроме того, с 1 июля правительство повысит социальные стандарты, а в медучреждениях заработает новый принцип финансирования "деньги идут за пациентом".

OBOZREVATEL разобрался, как жизнь украинцев может измениться в июле.

Что будет с ценами: квартиры, доллар и бензин

Нефть на мировых рынках постепенно дорожает, следом увеличивается и стоимость светлых нефтепродуктов. Учитывая, что Украина зависит от импорта, избежать при таких условиях подорожания бензина будет сложно. Эксперты нефтяного рынка прогнозируют: литр бензина марки А-95 может подорожать до 32 грн (на данный момент литр продается по цене 31,1-31,3 грн).

"Что касается автогаза, то там цена также неизбежно будет расти. Опять-таки не стоит забывать, что абсолютно по всему топливу мы полностью зависим от импорта из Беларуси и из РФ", - рассказал OBOZREVATEL эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук.

В то же время прогнозы по курсу доллара более оптимистичны. Доллар может подешеветь до 25-26,5 грн/$, уверен старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин. В то же время старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что более вероятный летний курс – 26-26,5 грн/$.

Как известно, доллар в Украине летом дешевеет из-за роста валютных выручек, снижения деловой активности, импорта. Среди негативных факторов – возможное отсутствие позитивных новостей от МВФ. Однако гривня может резко девальвировать из-за отсутствия кредита уже в следующем году. На данный момент объемы золотовалютных резервов (ЗВР) позволяют Нацбанку выходить на внутренний рынок и удерживать стабильный курс.

На рынке недвижимости ситуация также стабильна. Так, традиционно июль – "мертвый сезон". Спрос падает, а предложение не меняется.

Риелтор Максим Бабуряк уверен, что владельцы жилья не будут снижать цены, так как они и сейчас находятся на уровне практически себестоимости, однако маневров для торга станет больше.

Социальные стандарты: повысят пенсии и пересчитают прожиточный минимум

Минимальную пенсию с 1373 до 1435 грн повысят 1 июля. В результате украинцы получат прибавку от 1 до 620 грн. Так, максимальная пенсия не может быть выше 10 минимальных. На данный момент это 13,7 тыс. грн, а после индексации – 14,35 тыс. "Разбогатеют" не только те, кому еще предстоит выйти на пенсию, но и те, кто сейчас получает меньше 1435 грн.

Около 300 тыс. украинцев на данный момент живут с минимальной пенсией – все они за июль получат на 62 грн больше. Еще более полумиллиона человек "разбогатеют" на сумму от 1 до 61 грн. Это те, кто получает больше минималки, но меньше 1435 грн.

Помимо пенсии, индексация коснется и прожиточного минимума. Его расчетный размер увеличится с 1700 до 1777 грн. К прожиточному минимуму привязаны должностные оклады чиновников, выплаты военнослужащим, часть штрафов и даже субсидии. Для примера, при доходе семьи из трех человек в 10 тыс. грн при прожиточном минимуме в 1700 грн обязательный платеж составит 1441,7 грн, а при 1777 грн – уже 1319,5 грн. Соответственно, если доход семьи не растет, а прожиточный минимум увеличивается, пропорционально растет и субсидия.

"Плохих" пациентов включат в "красные списки"

С июля в Украине финансировать медучреждения будут по принципу "деньги идут за пациентом". Чем больше деклараций подписали с врачом, тем выше будет его зарплата. Если пациенты не подписали декларации, на них будут выделять вместо положенных от 370 до 1480 грн/год всего 240 грн.

Всех украинцев без деклараций внесут в "красный список". Обслуживаться они смогут только по месту регистрации. Если прийти в любую другую больницу – в первую очередь предложат заполнить декларацию, а уже после этого – медицинское обслуживание.

К слову, в теории и частные клиники могут стать частью "Электронного здоровья". Однако ни одна из них не согласна работать с такими тарифами. В одной из крупных сетей клиник пояснили: в частной больнице пациент только за один визит платит 300-500 грн, а если подписать декларацию, он практически за такую же сумму сможет ходить к терапевту целый год.

В 2018 году медицинская реформа коснется только первичной медицины (семейный врач, терапевт, педиатр). Теперь врачи будут получать деньги только за конкретных пациентов – сколько принял, столько и получил. Собранные деньги больница распределит на зарплаты врачам и медсестрам и другие расходы.

Должники попадут в реестр НБУ

С 1 июля в Украине полноценно заработает кредитный реестр НБУ. И банки, и Фонд гарантирования вкладов должны вносить информацию о крупных должниках (долг от 100 минимальных зарплат) в реестр и не выдавать таким клиентам кредиты. Это, по мнению финансового консультанта Василия Невмержицкого, может привести к необходимости докапитализации банков на 10-15%.

Стоит отметить, что подобные реестры существовали и раньше, правда, участие в них необязательно и попадала в них информация не от всех банков. Эксперт уверен: введение единого "списка" приведет к тому, что от части клиентов банкам придется отказаться.

В то же время представитель "ОТП Банк" Сергей Илюченко более оптимистичен в своих оценках. По его мнению, обязательный реестр для всех банков наоборот уменьшит расходы на проверку кредитоспособности заемщиков. Правда, определенные расходы финучреждениям все-таки придется понести – для того, чтобы наладить систему подачи в реестр информации.

"Для подключения и поддержки передачи данных в реестр потребуются одноразовые инвестиции для изменения информационных систем и процессов банков. В среднесрочной перспективе расходы окупятся снижением кредитных убытков", - рассказывает Илюченко.

Введение реестра может стимулировать банки быстрее "разобраться" с недобросовестными клиентами.

Также украинцам придется подписывать в банках дополнительные документы – соглашение о том, чтобы информация о них попадала в единый реестр. Те, кто такой документ не получит, рискует вовсе остаться без кредита. Отказаться от наполнения реестра финучреждения не могут.