Повышение "минималки" в Украине: когда ждать

Решение о повышении минимальной зарплаты в Украине до 4100 гривен вероятно будет принято, учитывая экономические итоги первого квартала 2018 года.

Об этом рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью "Укринформ". По его словам, такую инициативу провозгласил президент Украины Петр Порошенко.

"В письме в Кабинет Министров и в Верховную Раду президент отметил, что экономические тенденции Украины позволяют говорить о том, что три тысячи 723 гривны могут быть не последним повышением минимальной заработной платы в 2018 году, и предложил рассмотреть возможность повысить минимальную заработную плату до 4 тысяч 100 гривен. Я абсолютно поддерживаю эту идею и убежден, что мы обязаны ее реализовать", – заявил он.

По словам Розенко, Верховная Рада поставила задачу, чтобы по итогам I квартала правительство изучило этот вопрос и внесло предложения.

"Реальную картину по итогам экономической деятельности I квартала мы будем иметь в конце апреля - начале мая. Я думаю, что тогда мы сможем определиться, когда идея 4100 гривен будет реализована", - отметил Розенко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее он озвучил условие для повышения пенсий украинцам в этом году.