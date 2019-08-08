Повышение и перерасчет пенсий: Верховный суд пошел навстречу украинцам

Верховный суд Украины признал противоправными действия Пенсионного фонда и Кабинета министров, которые заключаются в уменьшении размера пенсии украинцев.

Таким образом, судьи обязали фонд произвести перерасчет и выплату (с учетом ранее выплаченных сумм) пенсии истцу с учетом 100% суммы повышения пенсии, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Соответствующие действия мотивированы тем, что решением Окружного административного суда Киева был отменен один из пунктов постановления Кабинета министров №103, которое предусматривало ограничения по частичной выплате суммы повышения к пенсии.

"Пунктами 1, 2 постановления Кабинета министров Украины №103 урегулированы сроки выплаты пенсий, а не порядок проведения перерасчета. В связи с чем, вопрос сроков выплаты доплат к пенсии по результатам проведенного пересчета, то есть части пенсии лица, а также размеров такой доплаты не охватываются понятием "порядок проведения перерасчета пенсии", – говорится в решении.

Однако решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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