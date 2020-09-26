Повышение эконалога не поможет окружающей среде: его пустят на "проедание", – эксперт

Предлагаемое правительством повышение ставок эконалога не приведет к улучшению состояния окружающей среды: на эти целы в проекте бюджета-2021 намерены направить в 7 раз меньше средств, чем в 2019 году.

Об этом заявила координатор Комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Ольга Бойко в комментарии "Деловой столице".

По ее словам, на сегодняшний день эффективность освоения поступлений от эконалога остается критически низкой, в частности в 2019 году на природоохранные мероприятия было потрачена лишь треть от запланированной суммы, всего 4% от общей суммы поступившего в бюджет налога.

"В 2019 г. в госбюджет поступило 3,8 млрд грн экологического налога. Из запланированных 481 млн грн на природоохранные мероприятия фактически было потрачено только 157,5 млн грн. То есть экологический налог в Украине – просто один из источников наполнения бюджета, а совсем не инструмент поддержки со стороны государства и стимулирования реализации природоохранных мероприятий (как в Европе)", – рассказала Бойко.

По ее мнению, повышение ставок эконалога не приведет к увеличению доли использования этих средств для улучшения состояния окружающей среды. Так, в проекте бюджета на 2021 год запланировано еще меньше средств на природоохранные мероприятия, чем в 2019 году. Очевидно, дополнительные поступления от повышения налога пустят на проедание.

"Проектом государственного бюджета предусмотрены минимальные расходы на природоохранные мероприятия. Так, из почти 11 млрд грн, выделенных Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, на осуществление мероприятий по улучшению состояния окружающей среды будет направлено 64,6 млн грн. Это в семь раз меньше, чем в 2019 г. Правда, в несколько раз больше, чем предусмотрено в текущем, кризисном бюджете – 16,46 млн грн. В любом случае – очень мало", – объяснила Бойко.

Напомним, 15 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован правительственный законопроект №4101 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений", предусматривающий повышение с 2021 года ставок экологического налога.

Ранее Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию расходов на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.

В свою очередь, президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Циганок заявила, что денежным средствам от сбора экологического налога необходимо вернуть целевой характер и направлять их исключительно на экологические проекты.