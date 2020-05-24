Повышение эконалога без его целевого использования препятствует экомодернизации

Повышением ставок эконалога государство не стимулирует предприятия проводить экомодернизацию. Такие шаги лишь препятствуют ее проведению. Об этом написал аналитик GMK Center Андрей Глущенко в своем блоге на сайте "Лига".

"Повышая ставки экологического налога, государство уменьшает свободные средства предприятий, которые могли бы использоваться для финансирования экологических проектов. Получается парадокс: хотели простимулировать предприятия проводить экомодернизацию, а по факту препятствуем ей", - написал Глущенко.

По его словам, полученные от эконалога средства государство не использует по назначению в полной мере. В частности, в 2018 году в сводный бюджет поступило 4,9 млрд грн от уплаты экологического налога. За этот же период капитальные инвестиции сектора государственного управления и обороны в природоохранные мероприятия составили лишь 625 млн грн.

"Выходит, государство направляет на охрану окружающей природной среды гораздо меньшие суммы, чем собрано эконалога", - подчеркивает Глущенко.

Он считает, что частные предприятия могли бы эффективнее использовать перечисленные в бюджет средства, реализовав больше проектов, если бы эти деньги оставались в распоряжении предприятий.

"В Украине предприятия и так инвестируют в охрану окружающей среды больше, чем государство: 9,4 млрд грн против 625 млн грн в 2018 году, по данным Госстата", - сообщил Глущенко.

По его мнению, государство должно создавать условия, которые позволяли бы предприятиям самим наращивать объемы инвестиций в природоохранные проекты. В частности, Европейская Бизнес Ассоциация предлагает разрешить предприятиям использовать до 70% начисленного эконалога для финансирования экологических проектов.

Ранее, президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Циганок заявила, что денежным средствам от сбора экологического налога необходимо вернуть целевой характер и направлять их исключительно на экологические проекты.