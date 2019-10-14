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14 октября • обновлено в 13:35
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Потеряют миллиарды: в России заявили о серьезных проблемах с бюджетом

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В Счетной палате России заявили, что бюджет страны в 2020 году может недополучить 66,9 млрд рублей дивидендов, в 2021 году – 77,9 млрд рублей, в 2022 году – 156,3 млрд рублей.

Тревожное заявление появилось в заключении на проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сообщает ТАСС.

"Счетная палата отмечает, что существует риск неисполнения прогноза, учтенного в законопроекте, по поступлению доходов в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, в сумме 66,9 млрд рублей в 2020 году, 77,9 млрд рублей в 2021 году и 156,3 млрд рублей в 2022 году", - сказано в отчете.

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В России заявили о серьезных проблемах с бюджетом

В России заявили о серьезных проблемах с бюджетом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в военные расходы России снижаются второй год подряд, а оборонный бюджет составил $61,4 млрд, в результате чего страна выпала из ТОП 5 стран в мировом рейтинге.

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Место
Россия
Теги
Новости России бюджет
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70rus xxx
70rus xxx
На всякий случай глянул счет в мобильном,все на месте.Уффф,зрада.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Бюджет РФ имеет профицит в несколько триллионов . А насчёт военных расходов - в топе рейтинга по ним быть не обязательно. Саудиты вон в топе, только все равно от хуситов огребают. РФ в топе рейтинга по эффективности военных расходов.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"... существует риск неисполнения прогноза, ," Но вы радуйтесь! У соседа существует риск! ДБЛ, БЛДЬ!
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