Потеряют миллиарды: в России заявили о серьезных проблемах с бюджетом

В Счетной палате России заявили, что бюджет страны в 2020 году может недополучить 66,9 млрд рублей дивидендов, в 2021 году – 77,9 млрд рублей, в 2022 году – 156,3 млрд рублей.

Тревожное заявление появилось в заключении на проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сообщает ТАСС.

"Счетная палата отмечает, что существует риск неисполнения прогноза, учтенного в законопроекте, по поступлению доходов в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, в сумме 66,9 млрд рублей в 2020 году, 77,9 млрд рублей в 2021 году и 156,3 млрд рублей в 2022 году", - сказано в отчете.

В России заявили о серьезных проблемах с бюджетом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в военные расходы России снижаются второй год подряд, а оборонный бюджет составил $61,4 млрд, в результате чего страна выпала из ТОП 5 стран в мировом рейтинге.

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