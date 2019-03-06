Потеряют миллиарды: Госдума нанесла серьезный удар по бизнесу в России

Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, который запрещает размещение гостиниц (хостелов) в квартирах.

Соответствующий документ поддержали 405 депутатов, один воздержался, сообщает "Медуза".

При этом автор законодательной инициативы Галина Хованская раскритиковала главу Минэкономразвития России Максима Орешкина, заявившего, что из-за запрета бизнес потеряет четыре миллиарда рублей (более 1,6 миллиарда гривен).

"Откуда они взяли цифру потери для бизнеса четыре миллиарда рублей? Если большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги, не регистрируются и проконтролировать эту ситуацию на сегодняшний день невозможно", – подчеркнула Хованская.

Напомним, что накануне в России законопроект о хостелах приняли в основном, втором чтении. Инициатива предполагает внесение поправок в статью 17 Жилищного кодекса РФ "Назначение жилого помещения и пределы его использования. Пользование жилым помещением".

Авторы законопроекта утверждали, что новая норма потребует от владельцев хостелов и апарт-отелей лишь перевода квартиры, в которой расположен хостел, в разряд нежилого помещения. Однако по факту тогда мини-гостиницы останутся только на первых этажах многоквартирных домов или на вторых этажах в доме, где на первом расположены магазины

Как сообщал OBOZREVATEL, в России более половины населения не верит в то, что в стране можно вести честный бизнес.

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