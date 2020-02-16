Карты украинцев под угрозой: мошенники придумали новую схему

Чтобы выманивать как можно больше денег из украинцев мошенники прибегают к все более изощренным видам обмана, придумывая новые схемы "развода" и совершенствуя старые.

По данным Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА, в 2019 году со счетов украинцев обманом было выведено 362 млн грн, что на 100 млн больше, чем было в 2018 году.

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Выманивают данные банковской карты

Много кто из украинцев сталкивался с попытками мошенников выманить у них номер карты, код CVV2 или же пароль. Часто это происходит с помощью СМС из банка, или телефонного звонка.

Мошенники и дальше продолжают играть на доверчивости порядочных людей, придумывая новые истории и методы психологического давления. Так, жительница Киева Катерина рассказала, как ее мама чуть не попалась на новую схему.

"Маме позвонили по мобильному телефону. Молодой человек ей представился каким-то сотрудником банка и сказал, в каком отделении банка она хочет закрыть свой счет?", – говорит она.

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Естественно женщина ответила, что никаких счетов она закрывать не планирует, тем более, у нее есть только одна пенсионная карта "Ощадбанка", на что ей заявили: "Вы уже подали заявление о закрытии счета".

Мошенники

На другом конце провода парень стал уверять пенсионерку, что она точно стала жертвой хакеров, которые хотят снять денег с ее карточки, и настоятельно порекомендовал перевести ее деньги на другой счет.

К счастью, мошеннику не удалось совершить преступление до конца и только благодаря бдительности самой жертвы.

"Мама вроде даже согласилась. Тогда он стал спрашивать номер карточки и код на обратной стороне. Тут мама заподозрила неладное, потому что я каждый день ей повторяю, что код на обратной стороне никому она не должна называть, даже мне", – говорит Катерина.

После звонка матери, она тут же перезвонила в банк, где ей подтвердили, что никаких заявлений на закрытие счета не было, а звонок – это развод: "Думаю, что если бы она сказала код на обратной стороне карточки, то денег бы уже не увидела".

В комментарии OBOZREVATEL заместитель директора украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Алеся Данильченко подтвердила, что данная схема становится довольно популярной в Украине и России.

"Есть и другая модификация. Просят прийти и снять деньги в банке, и положить на другой счет через терминалы пополнения. Естественно, что в этом случае банк уже ничего не сделает и не поможет клиенту. И этот одна из разновидностей с которой мы имеем дело и набирает обороты", – рассказала Данильченко.

Новые схемы

В феврале ЕМА представила отчет, в котором перечислила с какими новинками в сфере мошенничества с банковскими картами столкнулись украинцы.

Переадресация

Ничего не усложняя, вместо сложной психологической обработки "клиента", назвавшись "сотрудником банка" или "службы безопасности банка", мошенники просят набрать на телефоне какую-то последовательность символов ... Эта последовательность в действительности является USSD-командой мобильному оператору на включение переадресации всех входящих звонков жертвы на другой номер. И номер этот, конечно является номером мошенников, и все СМС-сообщение с банковскими паролями и кодами теперь будут поступать туда.

Мошенники

Голосовое меню

Мошенники используют советы банков, чтобы завоевать доверие граждан. "Никому не передавайте код, который придет в сообщении", — уверяют жертву. Зато рекомендуют включить интерактивное голосовое меню и продиктовать цифры в тоновом режиме после сигнала. В это время они прослушивают секретный код.

А код является подтверждением о выводе средств со счета или о входе в Интернет-банк жертвы.

Удаленный доступ

Мошенник, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщает клиенту, что его смартфон или компьютер заражен ужасным вирусом, а заботливый банк срочно хочет помочь от него избавиться. Для этого жертве предоставляют ссылки для загрузки программы, как поможет сотрудникам банка "вылечить" зараженное устройство, по которым человек загрузит программу удаленного доступа.

Сама по себе эта программа не является вредоносной, но предоставляет она мошеннику полный доступ к смартфону.

"Безопасный" счет

Опять-таки из "службы безопасности банка" звонят жертве и сообщают, что ее счет в опасности (вот-вот будет заблокирован, или какие-то воры начали выводить средства) и предлагают жертве не терять драгоценных секунд, а перевести все средства на "безопасный счет".

Конечно, "безопасный счет", это счет мошенника. Но в такой ситуации напуган "клиент", как правило, делает перевод не думая.

Деньги

Подмена номера

Это является популярным способом попробовать снять ваши деньги. Вам могут звонить с любого номера телефона, а на вашем высвечивается банковский.

"И человеку кажется, что действительно звонят из банка. А параллельно вам на телефон приходит СМС, в которых указываются, что с вашей картой проводятся какие-то платежи. И конечно, когда вам по телефону говорят, что с вашим счетом что-то не так, давайте мы вам поможем, и тогда же приходят СМС от "банка" с уведомлениями о транзакции, вы паникуете и можете выдать всю информацию", – рассказывает Данильченко.

Вас могут попросить перевести деньги на другой счет, или же пришлют в каком-нибудь мессенджере ссылку, где вас попросят указать необходимые реквизиты, и вы теряете свои деньги.

Интернет-розыгрыши

Еще одна схема используется в разных интернет-розыгрышах, которая стало более новой версией развода с СМС-уведомлениями о выигрыше денег, машины или какой-либо техники и номером телефона, на который нужно перезвонить.

"Люди редко реагировали на это. А в интернете вам предлагают пройти небольшой опрос, и за это предлагают приз. После этого вам сообщают, что вы можете забрать свой приз, но заплатив процент за выигрыш", – объясняет эксперт ЕМА.

Развод на OLX

Конечно, не обходится и без крупнейшей интернет-платформы по продаже товаров OLX. Теперь же злоумышленники научились обходить сервис "безопасная сделка".

Безопасная сделка ОЛХ

"Для этого открываются фейковые аккаунты, которые можно отличить от настоящего, когда дело доходит до момента отправки, он подтверждает, что пользуется услугой "безопасной доставки", но ему на сайте сейчас не очень удобно, он торопится и отправляет вам ссылку в мессенджер, где предлагает воспользоваться услугой OLX", – говорит Данильченко.

Ссылка оказывается поддельной, но интерфейс и контент странички будет один в один как на OLX, и вы будете уверенным, что пользуетесь сервисом "безопасная сделка".

"Но платеж не проходит, деньги "зависают". Вам предлагают вернуть деньги и помочь провести этот платеж, но на вашей карте должно быть в два раза больше денег. Вы еще раз проводите и теряете деньги", – рассказала она.

В ЕМА предупреждают, что мошенники заработали более хитро и тонко, поэтому стоит себя защищать. Эксперты подчеркивают, что верить нельзя никому. Если вам позвонили из банка и пытаются выведать данные карты, или перевести ваши деньги или еще что, положите трубку и сами перезвоните в банк по тому номеру, который у вас указан на карте.

Не устанавливайте никаких приложений по просьбе сотрудников банка и не выполняйте USSD-команды.

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