"Потеряли доверие": Boeing лишился многомиллиардного контракта

Национальная авиакомпания Индонезии Garuda отзовет многомиллиардный заказ на 49 авиалайнеров Boeing 737 Max 8 после смертельных катастроф с участием самолета соответствующей модели.

"Мы отправили письмо Boeing с просьбой об отмене заказа. Причина в том, что пассажиры Garuda в Индонезии потеряли доверие к самолету", – заявил официальный представитель авиакомпании Ихсан Розан, передает AFP.

По его словам, Garuda уже получила один из 50 самолетов этой серии. Общая сумма контракта, заключенного в 2014 году, составляла 4,9 млрд долларов.

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Сейчас национальная авиакомпания Индонезии занимается вопросом возврата 737 Max 8 производителю. Перевозчик уже заплатил Boeing около 26 млн долларов.

В то же время представители Garuda отмечают, что не планируют отказываться от других самолетов Boeing.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Африке. На борту находились граждане 33 стран. Среди них – 32 кенийца, 17 эфиопов и 7 граждан Британии, трое россиян. 19 пассажиров были сотрудниками ООН.

После крушения в Эфиопии практически во всех странах мира уже запретили полеты Boeing 737 Max 8. И более 30 компаний-операторов отказались от их эксплуатации.

Это не первое крушение данной модели лайнера. Так, утром 29 октября 2018 года индонезийский пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 рухнул в море в районе западного побережья острова Ява.

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