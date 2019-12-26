Потеряли десятки миллиардов: "Украэрорух" озвучил колоссальные убытки из-за оккупации Крыма

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения "Украэрорух" в результате оккупации Крыма и части Донбасса претерпело финансовых и операционной потерь в размере 19 миллиардов гривен.

"Если в 2013 году общий объем составил 530 тысяч полетов, то в 2018 году – всего около 300 тысяч. Это минус 44%. А транзитные полеты уменьшились почти втрое. Наши совместные недополученные доходы за весь период с 2014 года оцениваются примерно в 19 миллиардов гривен", – сообщил и. о. директора "Украэроруха" Андрей Ярмак в интервью НВ.

По его словам, в 2013 году большая часть полетов была транзитной – 65%, и в основном это были полеты в Симферопольском FIR (район полетной информации) из Европы в страны Юго-Восточной Азии.

"После того, как произошла временная оккупация Крыма, в марте 2014 года Госавиаслужба приняла решение закрыть воздушное пространство над полуостровом. Поэтому транзитные потоки пошли на юг, к берегам Турции", – добавил Ярмак.

И. о. директора "Украэроруха" отметил, что сейчас транзитные потоки составляют более 40% от общего количества обслуженных предприятием рейсов авиакомпаний. Это преимущественно транзит с юга на север и обратно.

"Мы разработали процедуры использования воздушного пространства в районе Черного моря, специальный safety case и открыли 4 трассы над Черным морем, которые сегодня также активно используются", – резюмировал Ярмак.

Недополученные доходы за весь период с 2014 года оцениваются примерно в 19 миллиардов гривен

Как сообщал OBOZREVATEL:

Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов.

Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. В частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

Апелляционный суд Киева в связи с этим арестовал акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Также Гаагский арбитраж принял положительное решение в деле НАК "Нафтогаз Украины" против России за потерянные активы в аннексированном Крыму.

В России решение арбитража признать отказались, ссылаясь на то, что у суда якобы отсутствует юрисдикция на рассмотрение данного спора. В Минюсте РФ пообещали применить все необходимые меры, чтобы интересы России были представлены и защищены.

В результате аннексии Крыма "Нафтогаз" потерял на полуострове инфраструктуру для транспортировки и добычи газа и нефти, в частности буровые установки на шельфе Черного моря, компрессорные и другие станции. Все это имущество "власть" аннексированного Крыма "национализировала" сразу после аннексии.

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