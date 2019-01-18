''Потеряли 40 миллиардов'': что известно о подорожании билетов ''Укрзалізниці''

За прошлые пять лет убытки "Укрзалізниці" от пассажирских перевозок составили сорок миллиардов гривен. На эти средства можно было купить 120-130 современных скоростных поездов уровня "Тарпана" или "Хюндая" и закрыть проблему модернизации на долгое время.

Об этом в эфире ObozTV рассказал директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк, комментируя возможное новое подорожание билетов "Укрзалізниці". Он напомнил, что сейчас существует целый ряд вопросов к качеству железнодорожных перевозок, связанный с техническим состоянием вагонов и локомотивов.

"Как раз для того, чтобы проводить их модернизацию, действительно нужно постепенно увеличивать разрыв между себестоимостью перевозок и теми средствами, которые платят пассажиры", – заявил Вовк.

По его словам, сейчас деньги, которые платятся за пассажирский билет, покрывают около трети себестоимости перевозки. Разумеется, в такой ситуации нельзя даже говорить о перспективах развития железной дороги до европейского уровня.

"Поэтому, конечно же этот шаг (повышение цены билетов.- Ред.) нужно осуществлять. Но, да, он очень непопулярен", – подвел итог эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января Кабинет министров назначил председателем "Укрзалізниці" действующего исполняющего обязанности главы компании Евгения Кравцова.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян выступил за то, чтобы "Укрзалізниця" отказалась от использования плацкартных вагонов. Соответствующий тип вагонов может исчезнуть в Украине как вид уже в ближайшее десятилетие.

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