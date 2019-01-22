Потеряла позиции: Украины выбыла из Топ-50 важного рейтинга

Украина за год потеряла семь позиций и выбыла из Топ-50 наиболее инновационных стран мира.

По данным рейтинга Bloomberg, статус самой инновационной страны в мире в 2019 году сохранила Южная Корея. На втором месте разместилась Германия благодаря улучшениям в сфере исследований и образования.

Топ-5 инновационных экономик по версии Bloomberg замыкают Финляндия, Швейцария и Израиль. США год назад выпали из Топ-10 из-за плохих баллов за систему образования, но сейчас заняли восьмое место.

Украина еще в прошлом году занимала 46 место, но теперь потеряла целых семь ступенек и занимает 53 позицию.

Bloomberg Innovation Index уже седьмой год анализирует десятки критериев для оценки инновационных экономик, используя такие показатели, как расходы на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию высокотехнологичных публичных компаний. Для составления индекса по каждому из критериев присваивались баллы от 0 до 100, а затем вычислялся средний балл.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2018 года Украина заняла 131 место в рейтинге инвестиционной привлекательности стран мира BDO International Business Compass.

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