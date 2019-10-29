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29 октября • обновлено в 18:44
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Потерял сотни миллионов: вскрылась суть конфликта Фирташа и Байдена

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Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ выступал в качестве посредника между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом", однако проведенные под контролем США и МВФ реформы 2014-2015 годов нанесли ему серьезный финансовый ущерб.

Об этом говорится в статье издания Daily Beast. Журналисты напоминают, что со стороны США за выполнением реформ следил экс-вице-президент США Джо Байден, который настаивал на антикоррупционных переменах в Украине.

Дмитрий Фирташ и Джо Байден

Дмитрий Фирташ и Джо Байден

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"Правительство США и Международный валютный фонд после Майдана в 2014 году настояли на проведении ряда реформ в энергетическом секторе Украины. После этого официальный Киев изменил корпоративное управление компании "Нафтогаз", принял закон "О рынке природного газа" и совершил ряд регулятивных изменений в газовом секторе", – пишет издание

Впоследствии, Байден, которого называли "неформальны куратором украинского направления в администрации президента США Барака Обамы", похвалил Украину за "закрытие пространства для коррумпированных посредников, которые грабят украинский народ". При этом под "посредником" он имел в виду Фирташа, чей газовый бизнес заработал миллионы за годы посредничества между "Нафтогазом" и "Газпромом, отмечает издание.

Александр Харченко, директор Центра исследований энергетической отрасли в Киеве, утверждает, что реформы нанесли ущерб деловым интересам Фирташа. По словам эксперта, "реформы поразили Фирташа напрямую, после чего он действительно был вытеснен из финансового потока Нафтогаза". При этом экс-нардеп Верховной Рады Виктория Войцицкая заявила журналистам, что реформы газового рынка обошлись Фирташу в сумму до $400 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Дмитрий Фирташ Джо Байден Виктория Войцицкая Барак Обама
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром
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