Потерял сотни миллионов: вскрылась суть конфликта Фирташа и Байдена

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ выступал в качестве посредника между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом", однако проведенные под контролем США и МВФ реформы 2014-2015 годов нанесли ему серьезный финансовый ущерб.
Об этом говорится в статье издания Daily Beast. Журналисты напоминают, что со стороны США за выполнением реформ следил экс-вице-президент США Джо Байден, который настаивал на антикоррупционных переменах в Украине.
Дмитрий Фирташ и Джо Байден
"Правительство США и Международный валютный фонд после Майдана в 2014 году настояли на проведении ряда реформ в энергетическом секторе Украины. После этого официальный Киев изменил корпоративное управление компании "Нафтогаз", принял закон "О рынке природного газа" и совершил ряд регулятивных изменений в газовом секторе", – пишет издание
Впоследствии, Байден, которого называли "неформальны куратором украинского направления в администрации президента США Барака Обамы", похвалил Украину за "закрытие пространства для коррумпированных посредников, которые грабят украинский народ". При этом под "посредником" он имел в виду Фирташа, чей газовый бизнес заработал миллионы за годы посредничества между "Нафтогазом" и "Газпромом, отмечает издание.
Александр Харченко, директор Центра исследований энергетической отрасли в Киеве, утверждает, что реформы нанесли ущерб деловым интересам Фирташа. По словам эксперта, "реформы поразили Фирташа напрямую, после чего он действительно был вытеснен из финансового потока Нафтогаза". При этом экс-нардеп Верховной Рады Виктория Войцицкая заявила журналистам, что реформы газового рынка обошлись Фирташу в сумму до $400 млн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В декабре 2017 года Апелляционный суд Вены отказал в экстрадиции украинского бизнесмена в Испанию.
Фирташа обвиняли во взятке в размере $18,5 млн для получения разрешения на добычу титана в Индии. Олигарх отрицает обвинения против него.
Его защита настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений в Индии. Также юристы бизнесмена заявили, что их клиента якобы вообще не обвиняли в США.
25 июня 2019 года Верховный суд Австрии согласился экстрадировать Фирташа в США по запросу американского Минюста.
Позже стало известно, что если бизнесмена экстрадируют в США, то ему грозит там более 80 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
16 июля министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер принял окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США . Его адвокаты обратились о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Поэтому ее не будет, пока не появится новое решение суда по этому делу.
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