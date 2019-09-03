"Потеряем $9 млрд": в Украине указали на проблему с резким ростом экономики

Резкий рост экономики Украины приведет к тому, что только в 2022-2026 годах правительство будет вынуждено заплатить около 9 млрд долларов держателям варрантов.

"Сегодня варранты торгуются только по 88% от номинала, то есть теоретически, их можно было бы сегодня выкупить за 2,85 млрд долларов – и тогда не иметь проблем с вероятной уплатой 9 млрд долларов только в последующие семь лет. А чем ближе будут перспективы украинского экономического чуда (при условии, если оно будет), тем дороже нам этот выкуп обойдется", – сообщил в Facebook глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

По его словам, на выпуске варрантов Украины условно "сэкономила" около 4,17 млрд долларов: 3,24 млрд долларов долга "временно списали", что позволило сэкономить на процентах с 2015 года где-то 0,93 млрд долларов.

"Это означает, что сегодня, если мы поменяем варранты инвесторам на другие ценные бумаги в сумме меньшей, чем 4,17 млрд долларов (или 129% от номинала варрантов) – то "долговую операцию" можно будет считать успешной", – заявил Паращий.

Однако аналитик отметил, что если инвесторы уже сегодня поверят в экономическое чудо от нового правительства, то они не согласятся обменять варранты дешевле, чем на 6-7 млрд долларов (а это уже более 185% от номинала).

"Поэтому бежать к инвесторам надо быстро. Пока не поверили и не задрали цены. А можно и не бежать – если наше правительство не верит в свои прогнозы", – резюмировал Паращий.

Резкий рост экономики Украины приведет к тому, что правительство будет вынуждено заплатить около 9 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что за 5 лет экономика Украины должна вырасти на 40%,появится миллион рабочих мест и будет отремонтировано 24 тыс. километров дорог.

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