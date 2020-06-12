Обнародован топ преступных схем с наибольшими потерями для бюджета Украины

Дарья Дурова Экономика 23:15, 12.06.2020 Обновлено: 23:23, 12.06.2020

Наибольшие потери государственный бюджет Украины несет из-за контрабандного и "серого" импорта.

Такие данные были обнародованы в эфире политического ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" 12 июня. Прямая трансляция программы велась на YouTube-канале.

Госбюджет Украины
Иллюстрация

Так, из-за так называемого серого импорта бюджет потерял около 93 млрд гривен. На втором месте стоят зарплаты "в конвертах" (74 млрд потерь). Из-за офшорных схем госбюджет страны недополучил около 36 млрд гривен.

Скрин видео

Отметим, такие данные были приведены общественной организацией "Институт социально-экономической трансформации", а также компанией "CASE Україна".

Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Государственной фискальной службы в 2015-2018 годах Роман Насиров заявил, что низкие доходы являются основной причиной коррупции на таможне.

Комментировать
Экономика

Смотрите также

Пиар Тищенко на больных детях: как же тебе не стыдно!?

Европарламент возьмет на контроль дело Порошенко: опубликовано заявление

"Идет на благо": министр культуры оправдал русскоязычное кино в Украине

В Украине началась истерия из-за "чипирования": при чем тут 5G, коронавирус и Билл Гейтс

"Вы мне не враг – враг пришел с оружием!" Порошенко мощно обратился к Зеленскому