Посылки из Китая: можно ли заразиться коронавирусом через почту

У экспертов отсутствуют свидетельства того, что заражение коронавирусом возможно через контакт с предметами или посылками.

"Это также касается посылок из регионов, в которых были зарегистрированы случаи заражения", – сообщила немецкая почтовая компания Deutsche Post, передает InoPressa.

В Институте Роберта Коха также отмечают, что передача вируса через импортируемые товары маловероятна, так как предварительно должно произойти заражение товара и вирус должен оставаться активным после долгой перевозки.

"Остается ли новый коронавирус заразным в жидкой или сухой среде в течение нескольких дней неизвестно. Пока также отсутствует информация о случаях заражения через импортированные товары или продукты питания", – резюмировали эксперты.

Напомним, в Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

У экспертов отсутствуют свидетельства того, что заражение коронавирусом возможно через контакт с предметами или посылками

Как сообщал OBOZREVATEL:

Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

По состоянию на 27 января количество зараженных достигло 2794 человек, погиб уже 81 человек.

За пределами материкового Китая подтвердили случаи заражения коронавирусом в Гонконге (8 случаев), Макао (5 случаев), Таиланде (8 случаев), Австралии (5 случаев), Малайзии (4 случая), Сингапуре (4 случая), Франции (3 случая), Японии (4 случая), Южной Кореи (4 случая), Тайване (5 случаев), США (5 случаев), Вьетнаме (2 случая), Непале (1 случай), Канаде (1 "вероятно подтвержденный" случай ) и на острове Хайнань (подтвержден 31 случай).

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