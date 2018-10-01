Миллиардная помощь: в ЕС рассказали, когда Украина получит первый транш

Украина сможет получить в 2018 году первый транш новой макрофинансовой помощи от ЕС после того, как подпишет меморандум об условиях предоставления средств.

Об этом в интервью УНИАН рассказала заместитель гендиректора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Катарина Матернова.

По ее словам, это главное ожидание от Украины до конца 2018 года. "Я хотела бы увидеть, как Украина получит достаточное внешнее финансирование, что означает, что миссия МВФ успешно завершит и сможет представить новую программу, которая находится в процессе подготовки, своему Совету директоров для одобрения. Также, что мы сможем принять первый транш и выделить его", - сказала Матернова.

Новости Украина может получить кредит МВФ в обмен на резкое повышение тарифов на газ

Также она надеется, что приватизация государственных предприятий состоится. Матернова отметила, что Украина сможет успешно осуществлять продажу отдельных предприятий на прозрачных аукционах и это создаст возможности для поступления инвестиций.

Напомним, что президент Петр Порошенко 14 сентября, подписал документ с представителями Евросоюза о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на €1 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, полученную сумму Украина должна вернуть в течение 15 лет. Деньги, согласно решению ЕС, должны потратить на поддержку экономики и проведение реформ. На данный момент условия по кредиту не разглашают. Однако ЕС выделяет макрофинансовую помощь разным странам под ставку, размер которой считается как сумма европейской межбанковской ставки (Euribor) + 0,2%.

Сейчас ставка Euribor отрицательная (-1,16%), и если макрофинансовую помощь действительно выделят исходя из вышеуказанного принципа, Украина будет платить по миллиардному кредиту меньше 1% в год.