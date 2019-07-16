На Донбассе тысячи человек остались без воды и света: озвучена причина

В Донецкой области 16 сел полностью и одно частично остались без электроснабжения, а около 250 тыс. человек остались без централизованного водоснабжения.

Как сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации, такое произошло из-за ремонтных работ на высоковольтной линии 750 кВ национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Из-за ремонта ЛЭП 750кВ временно отключена линия "Котляревская-Карловка" 35 кВ.

"Отключена линия "Котляревская-Карловка" 35 кВ. В результате без энергоснабжения временно будут Карловская фильтровальная станция и жители 17 сел в Ясиноватском, Марьинском, Покровском и Константиновском районах", — говорится в сообщении.

Без электроснабжения остались жители сел Красногоровка, Новокалиново, Керамик, Архангельское, Невельское, Первомайское, Нетайлово, Уманское, Очеретино (Ясиноватский район), Карловка, Галициновка, Лесовка, Долиновка (Марьинский район), Калиново (Константиновский район), Мемрик, а также частично Михайловка (Покровский район).

Кроме того, обесточена Карловская фильтровальная станция коммунального предприятия Донецкого областного совета "Вода Донбасса", которая обеспечивает водоснабжение около 250 тыс. человек.

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Ремонтные работы планируется провести до 18:00 вторника, 16 июля, после чего энергоснабжение населенных пунктов и фильтровальной станции будет возобновлено.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в "ЛНР" периодически отключают воду и свет в домах жителей.

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