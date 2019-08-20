"Пострадали тысячи человек": в Украине забили тревогу из-за новой аферы в интернете

В Украине активизировались сетевые мошенники – в интернете распространяется новая схема выманивания денег.

Специалисты по кибербезопасности заявили, что от этой аферы пострадали уже более тысячи человек, сообщает "Сегодня".

Студентка Анастасия Вышомирская стала жертвой рекламы в интернете о продаже мобильного телефона за один доллар. Условием акции был перевод символической суммы денег.

"Халява же – можно поучаствовать. Зашла на сайт, заполнила анкету: имя, фамилия, электронный адрес, номер карты, пароль. Сначала сняло один доллар, потом начало снимать какие‑то непонятные суммы по ночам", – отметила девушка.

Телефон она так и не получила, а аферисты украли с карточки около двух тысяч гривен.

Директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем Александр Карпов подчеркнул, что эта схема стала очень популярной у мошенников, а вернуть потерянные из-за нее средства сложно.

"Срочно нужно отписываться от этого сервиса. Если не получается связаться с сервисом, мы обращаемся в банк, закрываем карту, чтобы дальнейших списаний не происходило", – отметил Карпов.

В связи с этим эксперты советуют внимательно мониторить отзывы о ресурсе, прежде чем вводить персональные данные.

Также можно установить специальное дополнение, которое будет блокировать рекламу мошеннических сайтов.

В Украине активизировались сетевые мошенники – в интернете распространяется новая схема выманивания денег

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники предлагают украинцам от имени ПриватБанка поучаствовать в программе "развития населения" и получить 10 тыс. грн.

Однако те клиенты банка, которые примут участие в несуществующей программе, могут лишиться средств.

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